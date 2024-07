東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」の2階ロビーに店舗を構えるカフェ「トスティーナ」

カフェ「トスティーナ」にて、常夏気分を味わう「サマー スイーツ&ベーカリー」フェアが2ヶ月に渡って開催されています。

7月に続く8月の第2弾では、トロピカルフルーツや清涼感のあるミントを使用したスイーツ、そしてポップでかわいい遊び心満載のベーカリーが用意されます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」サマー スイーツ&ベーカリー 第2弾

開催期間:2024年8月1日(木)〜8月31日(土)

開催店舗:カフェ「トスティーナ」(シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F)

営業時間:10:00〜23:00

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」期間にて2ヶ月間にわたり開催されている「サマー スイーツ&ベーカリー」

2024年8月1日より提供される第2弾メニューの主役は”トロピカルフルーツ”や”チョコミント”です。

トロピカルフルーツや清涼感のあるミントを使用したスイーツや、遊び心あふれるベーカリー2種を紹介していきます☆

トロピカルヴェリーヌ

価格:950円(税込)

南国フルーツを惜しみなく使った「トロピカルヴェリーヌ」

ライチやグアバなどのムースやソースを重ね、パイナップルやマンゴーといった果肉がトッピングされています。

フレッシュ感に満ちた、トロピカルなグラスデザートです。

チョコミント

価格:950円(税込)

爽やかなミントグリーンが目を引くムースケーキ。

オレンジのコンフィチュールを忍ばせたガトーショコラに、チョコミントのムースをのせ、最後にマカロンを添えたスイーツです。

暑い夏でも食べやすい、ミントの清涼感が楽しめます。

トロピコ

価格:950円(税込)

マンゴーの香り豊かな生地をベースにした「トロピコ」

生地の上にはふんわりと軽やかなトロピカルフルーツのシブーストクリームが重ねてあります。

トップにあしらったパイナップルの果実、ヤシの木の葉のように仕立てたホワイトチョコレートが南国リゾート感を演出してくれるメニューです。

枝豆と空豆のリュスティック/アイスクロワッサン 〜ピーチ&ライチ〜

メニュー名:

・写真上)枝豆と空豆のリュスティック

・写真下)アイスクロワッサン 〜ピーチ&ライチ〜

マンスリーベーカリーとしてラインナップされる「枝豆と空豆のリュスティック」と「アイスクロワッサン 〜ピーチ&ライチ〜」

夏に旬を迎えるお野菜を使った総菜パンと、アイスクリームのような見た目に仕上げられたユーモアあふれるクロワッサンです。

枝豆と空豆のリュスティック

価格:550円(税込)

夏に旬を迎える枝豆と空豆、そしてベーコンとコクのあるブリーチーズを練り込んだ総菜パン。

もっちりとした生地と、表面に散りばめたザクザクしたスモークチーズの食感を楽しめます。

アイスクロワッサン 〜ピーチ&ライチ〜

価格:600円(税込)

サクサクのデニッシュ生地をホワイトチョコレートでコーティングした、アイスクリームのような見た目がユーモア溢れるクロワッサン。

生地の中にはピーチとライチのクリーム、そしてフランボワーズジャムが詰めこまれています。

#シェラトンスイーツボックス

料金:4,200円(税込)

引き取り時間:12:00〜21:00

ラインナップ:

・トロピカルヴェリーヌ

・チョコミント

・トロピコ

・マンゴーヨーグルトムース

・ココナッツケーキ

・桃のショートケーキ

・マカロン2種

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

ミニサイズのスイーツ6種とマカロンが2つ入った「#シェラトンスイーツボックス」

絶品スイーツを少しずつ味わえる、ギフトにもぴったりなセットです。

フライデースイーツブッフェ

開催期間:2024年8月2日(金)〜30日(金)の毎週金曜日

※8月16日(金)を除く

開催時間:1部 13:00〜14:40/2部 15:15〜16:55 ※入れ替え制

料金:大人 4,200円(税込)/4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

予約:https://toastina.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

毎週金曜日だけのお楽しみ「フライデースイーツブッフェ」にも、季節限定のラインナップが登場。

スイーツはもちろん、サンドイッチなどのセイボリーの中から好きなものを好きなだけ堪能することができます。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をおすすめします

トロピカルフルーツやチョコミントを主役にしたサマースイーツ第2弾。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2024年8月1日より開催される「サマー スイーツ&ベーカリー」第2弾の紹介でした☆

