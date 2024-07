コンバースの「ALL STAR US」を“ブラックデニム”素材にアレンジ！ヴィンテージ感ただよう特別な一足は必見

シューズブランド「 CONVERSE(コンバース) 」とトータルウェアーブランド「upper hights(アッパーハイツ)」、アパレルブランド「Spick & Span(スピック&スパン)」がコラボレーション。CONVERSEの人気モデル「ALL STAR US」をアレンジしたスニーカーが、7月18日(木)より販売スタートしています。「CONVERSE × upper hights × Spick & Span」のコラボスニーカー

2014年6月に誕生した「upper hights」は、デニムを中心とした東京発のブランド。“SIMPLE”かつ“STYLISH”をテーマに、生地、フィット、デザインを細部まで計算し、構築したアイテムを展開しています。そんな「upper hights」が、「Spick & Span」「CONVERSE」とタッグを組み、特別なコラボスニーカーが誕生。通常のブラックカラーのスニーカーとは一味違う、洗練された足元を演出する一足は要チェックです!ヴィンテージ感たっぷりなブラックデニム生地が魅力的コラボスニーカー「ALL STAR US OX / SPUH」(税込1万4300円)は、古き良きアメリカンヴィンテージテイストを追求した「CONVERSE」のコレクション、「ALL STAR US」をアレンジした一足。アッパーに、「upper hights」の“ブラックデニム”を採用しているのが特徴です。色落ちやアタリを出すウォッシュ加工が施されていて、デニムならではのエイジング感が魅力的。インソールには、それぞれのブランドロゴが併記されており、コラボの特別感もたっぷりですよ。存在感がありつつ、コーデに合わせやすいのがうれしいよねヴィンテージライクな味わいのある「ALL STAR US OX / SPUH」は、コーデに馴染みながらも、唯一無二の存在感を放ちます。カジュアルコーデにはもちろん、きれいめスタイルの外しアイテムとしてもおすすめ◎履いているだけで、「そのCONVERSE、おしゃれ!」と、注目を浴びちゃうかもしれませんね。ブラックのスペアシューレースが付属しているから、気分に合わせて付け変えられるのもうれしいポイントです。早めにゲットしておくのが吉だよ今回ご紹介した「ALL STAR US OX / SPUH」は、Spick & Span店舗、ベイクルーズストア、GUESTLIST TOKYOオンラインにて、7月18日(木)より販売がスタート(ベイクルーズストア、GUESTLIST TOKYOオンラインは12:00〜)。サイズは0.5cm刻みで、22.5〜25.0cmが展開されています。ヴィンテージ感ただよう特別な「ALL STAR US」をゲットして、周りと差を付けちゃいましょ。ベイクルーズストアhttps://baycrews.jp/参照元:株式会社ベイクルーズ プレスリリース