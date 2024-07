ILY:1、8月のカムバックを予告！新曲への期待高まる

ILY:1が8月にカムバックする。所属事務所のFC ENMは本日(18日)、「ILY:1が来月のアルバム発売に向けて、カムバックを準備している」と明らかにした。これは、4月のデジタルシングル「IMMM」の発売以来、4ヶ月ぶりのニューアルバムだ。ILY:1は「IMMM」を通じて、YG ENTERTAINMENTのインハウスプロデューサーのP.K(チェ・ピルガン)とコラボし、フックソングのメロディと中毒性の強いサビでリスナーを魅了した。

今回のニューアルバムには、ILY:1が型破りなコンセプトの変化で話題を集めた「IMMM」も収録される予定だ。ILY:1は6月、「大韓民国韓流芸能大賞」でデビュー以来初の新人賞を受賞し、着実に成長を遂げてきた。最近は、「2024 ハナ銀行コリアンカップ」「2024 Asia Model Festival in high1リゾート‘FACE of MONGOL' road to GANGWON STATE」に参加し、祝賀公演を披露するなど、活発な活動を続けている。