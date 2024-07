米・ニューヨーク在住のフリーアナウンサー・久保純子(52)が18日、自身のインスタグラムを更新し、長女(22)の大学卒業式での“家族”記念ショットを公開した。久保アナは11日の投稿で「今日はいっぱい食べてお祝い 娘が大学卒業」と報告。この日は「感謝 I am so grateful for so much」とつづり、角帽をかぶった長女との親子2ショットや、夫&次女(15)も含めた家族ショットなど、4枚のメモリアルな写真を紹介した。この投稿に対し祝福コメントが相次いだほか、記念ショットの数々には「大きくなったね」「母親としては特別な瞬間ですね」「とても素敵です」などの声が寄せられている。