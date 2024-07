2024年7月13日(土)、14日(日)、15日(月・祝)の3日間で26000人を動員した「J-WAVE INSPIRE TOKYO 2024」のなかで、「ナイアガラ盆踊り」が代々木公園・ケヤキ並木で開催され大きな反響を呼んでいる。関連記事: サブスク時代を先取りしていた大滝詠一『EACH TIME』、評論家・能地祐子と読み解く ナイアガラ盆踊りは、「ナイアガラ音頭」や「Let's Ondo Again」「イエロー・サブマリン音頭」など”音頭”のリズムをJ-POPの世界へ大胆に導入した日本ポップス界の巨人・大滝詠一のナイアガラ・レーベルと、FMラジオ局J-WAVEがタッグを組んだ全く新しい盆踊りイベントで、今年は場所を代々木公園・ケヤキ並木に移して例年よりバージョンアップして開催。

昨年に引き続きスペシャルゲストとして野宮真貴が3日間登場し、渋谷系を代表する楽曲の音頭バージョン「東京は夜の七時〜盆踊りVersion〜」や、「スウィート・ソウル・レヴュー〜盆踊りVersion〜」などをやぐらの上で披露。連日大いに会場を盛り上げた。会場には全国から老若男女、海外からの旅行者なども含めて多数が集まって、大滝詠一の遺した傑作音頭ナンバーによる踊りの巨大な輪をつくりあげた。さらに、最終日の7月15日にはナイアガラ魂を継承する、クレイジーケンバンドの横山剣も特別参加。「タイガー&ドラゴン」、「観光」の2曲を熱唱し、最後には「T字路(duet with 野宮真貴)」を披露し3日間大盛況となったイベントを締めくくった。2024年の夏は大滝詠一関連作品が、7月と8月に連続リリースされることも決定しており、7月7日に大滝が手掛けた「音頭ナンバー」をコンパイルした編集盤『大瀧詠一プロデュース:ナイアガラ音頭 EP/布谷文夫 with ナイアガラ社中』が、新しい世代にもブームとなっているアイテム8cm短冊CDシングルとして発売され、7/6付オリコンシングル・デイリーランキング4位にラインクイン。8月7日には、大滝の代表アルバム『EACH TIME』発売40周年記念盤が、CD以上の高音質で記録した次世代CD規格のひとつ「Super Audio CD」 (SACD)でリリース。初回仕様はナンバリングシール付スペシャルスリーブ仕様となっている。更に同日には大滝が1981年に発表した名作アルバム『A LONG VACATION』のアナログレコードが、透明ブルーのカラーヴァイナル仕様としてアンコールプレス限定発売することも決定している。<リリース情報>『大瀧詠一プロデュース:ナイアガラ音頭 EP/布谷文夫 with ナイアガラ社中』2024年7月7日発売8cmCDシングル 完全生産限定盤 SRDL-4755 1500円(税込)http://smr.lnk.to/NiagaraOndoEP_20240707=収録曲=1. ナイアガラ音頭 (Single Version)2. あなたが唄うナイアガラ音頭3. Let's Ondo Again ('81 Mix)4. Let's Ondo Again ('81 Mix Karaoke)5. 夏バテ (熱中症 Version)『EACH TIME 40th Anniversary Edition』2024年8月7日発売Super Audio CD[SACD 1枚組/シングルレイヤー1層]SRGL-888 6000円(税込)初回仕様限定:ナンバリングシール付スペシャルスリーブ仕様https://otakieiichi.lnk.to/EACHTIME40th_SACD=収録曲=1. 魔法の瞳2. 夏のペーパーバック3. 木の葉のスケッチ4. 恋のナックルボール5. 銀色のジェット6. 1969年のドラッグレース7. ガラス壜の中の船8. ペパーミント・ブルー9. レイクサイド ストーリーBonus Tracks10. フィヨルドの少女11. バチェラー・ガール (Bachelor Girl)12インチアナログレコード/完全生産限定盤『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』2024年8月7日発売SRJL-1234 3850円(税込)カラーヴァイナル仕様https://otakieiichi.lnk.to/EACHTIME40th_SACD=収録曲=1. 君は天然色2. Velvet Motel3. カナリア諸島にて4. Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語5. 我が心のピンボール6. 雨のウェンズデイ7. スピーチ・バルーン8. 恋するカレン9. FUN×410. さらばシベリア鉄道http://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/