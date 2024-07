先月Metallicaのヘルシンキ公演がオリンピックスタジアムで金曜と日曜の2公演あり、その週末Metallica Takeoverなるイベントがヘルシンキで開催された。そのイベントの一つとしてチェロメタルバンドApocalypticaの公演がオリンピックスタジアムのすぐ側にあるアイスホールで行われた。Apocalypticaは1996年Metallicaのカバーアルバム『Plays Metallica by Four Cellos』でデビュー。今年6月Metallicaのカバーアルバム第2段『Plays Metallica Vol. 2』をリリースし、このニューアルバム発売後初めての公演をMetallicaヘルシンキ公演の間の土曜日にヘルシンキ・アイスホールで行った。

Apocalyptica ヘルシンキ・アイスホール公演セットリスト:



1. Ride the Lightning2. Enter Sandman3. Creeping Death4. For Whom the Bell Tolls5. Battery6. Until It Sleeps7. The Unforgiven II8. The Call of Ktulu9. Drum battle10. Sad but True11. St. Anger12. Welcome Home (Sanitarium)13. The Four Horsemen14. Blackened15. Fight Fire With Fire16. Seek & Destroy〜アンコール〜17. Nothing Else Matters18. One