¡ÚMBTI¿ÇÃÇ¡ß¥³¥à¥É¥Ã¥È¡Û¿Íµ¤ÇúÈ¯¡ª¡Ö¥³¥à¥É¥Ã¥È¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ³Ê¤ò²òÀâ¡ª¡ã¤Ò¤å¤¦¤¬¡¦¤æ¤¦¤Þ¡¦¤¢¤à¤®¤ê¡ä
¥³¥à¥É¥Ã¥È¤Ï5¿ÍÁÈ¤Î¼ã¼êYouTuber¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¼ç¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£·Ï¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀÅª¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎÀ³Ê¤ò¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤ò´ð¤ËÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ê¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëMBTI¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿MBTI¤Ï¡¢À³Ê¥¿¥¤¥×¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¢£¤Ò¤å¤¦¤¬¡§ESFP¡Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡Ë
ESFP¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¼Ò¸òÅª¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡£³Ú´ÑÅª¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ëºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤àÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢·èÃÇÎÏ¤Ç¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢²¹¤«¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÁ©Åª¤ÇÅ¬±þÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Ë³èÎÏ¤È´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¢£¤æ¤¦¤Þ¡§INFJ¡ÊÄó¾§¼Ô¡Ë
INFJ¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¿¼¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤ÈÍ¥¤ì¤¿Ä¾´¶¤ò»ý¤Äµ©Í¤ÊÀ³Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤ÍýÁÛ¼çµÁ¤È¶¦´¶ÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢Â¾¼Ô¤ÎÆâÌÌ¤òÍý²ò¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ¤«¤Ê¤¬¤é¤â¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏÂ¤Åª¤Ç»×Î¸¿¼¤¯¡¢Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¿¼Â¤µ¤È¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ë¿¼¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤¢¤à¤®¤ê¡§ISFP¡ÊËÁ¸±²È¡Ë
ISFP¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢·Ý½ÑÅª¤Ç´¶¼õÀË¤«¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤ÊÌ¥ÎÏ¤È²¹ÏÂ¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î½Ö´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢´¶³ÐÅª¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¿¼¤¯Ì£¤ï¤¦Ç½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏÂ¤À¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë»ë³Ð·Ý½Ñ¤ä²»³Ú¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤µ¤È»×¤¤¤ä¤ê¤ËËþ¤Á¤¿¿´¤ÇÂ¾¼Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÉ½¸½¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë