¥â¥é¥¿²ÃÆþ¤¬Ç»¸ü¤â¡Ä¥ß¥é¥ó¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤«
¡¡¥ß¥é¥ó¤¬¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È½êÂ°¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£17Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»æ¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤ä¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥¸¥ë¡¼¡Ê¸½¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¡Ë¤¬6·îËö¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼Êä¶¯¤ò²èºö¡£Åö½é¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂåÍý¿Í¤¬Äó¼¨¤·¤¿¼ê¿ôÎÁ¤ò¤á¤°¤ê¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¡£ºÇ½ªÅª¤ËÆ±Áª¼ê¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø5Ç¯·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÎÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥ó¤Ï¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É½êÂ°¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥é¥¿¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¿Ê¹Ô¡£´û¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÄÌ²á¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¿ï¤·¤¿4Ç¯·ÀÌó¤Ç¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ß¥é¥ó¤Ï¹¶·â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ù¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¤â¤¦1¿Í³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤¬¥Ñ¥¦¥í¡¦¥Õ¥©¥ó¥»¥«¿·´ÆÆÄ¤Î¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß31ºÐ¤Î¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó½êÂ°»þ¤Î2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¤ÏÁí³Û1500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿°ÜÀÒ¶â¤Ç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë²ÃÆþ¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡ÊCF¡Ë¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¸ø¼°ÀïÄÌ»»46»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢16¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿EURO2024¤Ç¤ÏÁ´5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È½êÂ°¤Î¥®¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¤Î³ÍÆÀ¤¬·èÄêÅª¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¤ë2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤ÏCF¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤·ã²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¸½¹Ô·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤À¤¬¡¢º£²Æ¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥ß¥é¥ó¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥¸¥ë¡¼¡Ê¸½¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¡Ë¤¬6·îËö¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼Êä¶¯¤ò²èºö¡£Åö½é¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂåÍý¿Í¤¬Äó¼¨¤·¤¿¼ê¿ôÎÁ¤ò¤á¤°¤ê¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¡£ºÇ½ªÅª¤ËÆ±Áª¼ê¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø5Ç¯·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß31ºÐ¤Î¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó½êÂ°»þ¤Î2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¤ÏÁí³Û1500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿°ÜÀÒ¶â¤Ç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë²ÃÆþ¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡ÊCF¡Ë¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¸ø¼°ÀïÄÌ»»46»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢16¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿EURO2024¤Ç¤ÏÁ´5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È½êÂ°¤Î¥®¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¤Î³ÍÆÀ¤¬·èÄêÅª¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¤ë2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤ÏCF¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤·ã²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¸½¹Ô·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤À¤¬¡¢º£²Æ¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥ß¥é¥ó¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£