『デッドプール＆ウルヴァリン』コラボカフェに行ってきたよレポ ─ “まぜるな危険”限定フード＆ドリンクのお味は？

(MCU)『デッドプール&ウルヴァリン』が、渋谷区のSHIBUYA TSUTAYAでコラボカフェを期間限定でオープン。デッドプールやウルヴァリンを表現した特製フードやドリンクで見た目もお腹も楽しませてくれるぞってことで、THE RIVERはこの特別なコラボカフェに早速足を運んだ。

渋谷スクランブル交差点の一角、最強立地に構えるSHIBUYA TSUTAYA7階が、2024年7月17日(木)~2024年8月5日(月)の開催期間中は丸ごと俺ちゃん仕様に。店内にはデッドプールとウルヴァリンの等身大スタチューが堂々と並び、関連のアメコミがずらっと並ぶ。店内モニターには映画の映像が流れており、『デッドプール&ウルヴァリン』の世界観にたっぷり浸ることができる。

店内はかなり広々していて、ゆったりくつろげるテーブル席から、オトナな感じのバーカウンターまで。ズッ友とワイワイ行っても、おひとりさまで行っても楽しめそうだ。

メニューはこんな感じ。フードは「俺ちゃん︎ライスと爪野郎カレーのズッ友2段BOX」(2,000円)、「俺ちゃん︎フレンチトースト 爪野郎フルーツ&アイスクリーム添え」(1,800円)、「俺ちゃん︎レッドポップコーン」(500円)「爪野郎イエローポップコーン」(500円)。

ドリンクは「俺ちゃん︎コーラ」「“まぜるな危険”ジース」「爪野郎ジュース」(各990円)に加え、アルコールドリンクの「俺ちゃん︎カクテル」「“まぜるな危険”カクテル」「爪野郎カクテル」(各1,100円)もラインナップ。なんと、ディズニー作品のコラボカフェでアルコールが提供されるのは『デッドプール&ウルヴァリン』が初めてということだ。さすが俺ちゃん、こんなところでも型破りである。

ちなみに、お店では他にもコカ・コーラ、ジンジャーエール、オレンジジュースのソフトドリンク、ハイネケン小瓶(330ml)も提供されている。

見ているだけで楽しいコラボメニュー。THE RIVERでは、「俺ちゃん︎ライスと爪野郎カレーのズッ友2段BOX」と「“まぜるな危険”ジュース」とポップコーンを試食・試飲してみた。

まずは「“まぜるな危険”ジュース」。デッドプールをイメージした赤とウルヴァリンの黄は、パッションフルーツシロップとパインジュース、ハイビスカスティーで再現。その上に、苺ホイップとマンゴーホイップが、レモンとミントと共に乗っている。

“まぜるな危険”とはデッドプールとウルヴァリンのことを表した本作のキャッチコピーの一つで、赤と黄色のドリンクのことを表現しているようだが、むしろドリンクとクリームの組み合わせの中毒性を表しているという印象。ドリンクはとても爽やかな酸味でサッパリしていて、南国らしさが夏にピッタリ。一方、フルーティーなクリームはまったりとした罪な甘さ。ドリンクを飲んで、その上のクリームをすくって口に運ぶ。トロトロになったお口の中に、もう一度ドリンクを注入する。酸味と甘味を交互に楽しむと、非常に罪深い味わいが持続的に楽しめる。もう一回飲みたいなあ。

『デッドプール&ウルヴァリン』コラボカフェの“まぜるな危険”ジュース。



爽やかなジュースと、まったり甘いホイップクリームを交互に愉しむと、まさに“まぜるな危険”、たいへん罪深い味わい。止まりません。 - THE RIVER (@the_river_jp)

お次はポップコーン。「俺ちゃん︎レッドポップコーン」はケイジャンスパイスや唐辛子の旨辛系、「爪野郎イエローポップコーン」はカレースパイスのバター系。どちらもスパイス系だ。一度手に取るとヤミツキになるパワーがある。爽やかなドリンクや甘いフレンチトーストとの相性が良さげなので、セットで楽しんで。

最後に試したのは「俺ちゃん︎ライスと爪野郎カレーのズッ友2段BOX」。カレーにはウルヴァリンの爪を再現した三本のヤングコーンフライ。青いものはうずらの卵だ。

カレーは程よく本格的なチキンカレーで、日本人好みのマイルドさの中にきちんとスパイスの風味が感じられる。食べ進めていくと、イエローのミニトマトの酸味がうまく活躍する。

対するチキンライスは、チーズと海苔で俺ちゃんのマスクを再現。カレーと共に食べると、まさに“まぜるな危険”。チキンカレーとチキンライス、パンチの効いた味が口の中で“攻め×攻め”の危険な共演を繰り広げる。

このコラボメニューでは、コラボカフェメニュー(フード・スイーツ・ドリンク)1品注文につき、オリジナルステッカー(全4種)がランダムで1枚プレゼントされるという嬉しい特典付き。さらに、プレミアムグッズが必ず当たる抽選会も実施されるということだ。賞品は次のとおり。

A賞:ネックレス

B賞:ポケットTシャツ

C賞:ピンバッジ(デッドプール・ウルヴァリン)

D賞:俺ちゃん銀行券(デッドプール・ウルヴァリン)

※ご来場1回につき、おひとり様1回抽選できます。

※受付の際に抽選券をお渡しいたします。カフェ内の抽選コーナーに抽選券をお持ちください。

※必ずどれかが当たるハズレなしです。

※C賞・D賞はランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※プレミアムグッズの在庫がなくなり次第、抽選会を終了させていただきます。

映画を観る前でも、観た後でも、ファンが必ず楽しめるコラボカフェ。限定のフードやドリンクを楽しみながら、写真をたくさん撮ったり、映画トークに花を咲かせたりしてみては。あっ、映画を鑑賞してから出かけるときは、他のお客さんにネタバレが聞こえてしまわないように気をつけてね!

コラボカフェ概要

期間:

2024年7月17日(木)~2024年8月5日(月)

会場:

SHIBUYA TSUTAYA 7F

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-6

チケット料金:

550円(税込)

※チケットご入金後はイベント中止以外の理由でのキャンセル、返金、振替はお受け出来かねます。

開催時間:

開場11:00/ご利用時間 11:20~12:50 開場13:10/ご利用時間 13:30~15:00 開場15:20/ご利用時間 15:40~17:10 開場17:30/ご利用時間 17:50~19:20 開場19:40/ご利用時間 20:00~21:30

※各回入れ替え制です。

※開場時間になりましたら入場可能です。

※入場及び、ラストオーダーは各回終了の30分前までとなります。

販売方法(オンライン予約):

受付は2024年7月10日(水)10:00からになります。

※各回の開場時間まで、チケットをご購入いただけます。

※当日、おひとり様1品以上のご注文をお願いいたします。

販売方法(当日券):

当日、7階コラボレーションカフェの受付に直接お越しください。

お席に空きがある場合は、ご案内させていただきます。

※各回のご利用終了の30分前まで、当日券をご購入いただけます。

※当日、おひとり様1品以上のご注文をお願いいたします。

