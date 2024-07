【大鳳 アニバーサリーバニーVer.】2025年3月 発売予定価格:39,600円

フリーイングは、フィギュア「大鳳 アニバーサリーバニーVer.」を2025年3月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、価格は39,600円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、重桜の空母「大鳳」がブレマートンとセットで描かれたバニーガール姿のアニバーサリーイラストをモチーフに1/4スケールでフィギュア化したもの。

濃紺色のバニースーツはレザーをイメージしたしっとりとした光沢のカラーリングで、体を折り曲げ、こぼれんばかりの豊満なボディをイラストそのまま再現している。

セパレートタイプの胸カップは魅惑的な表現となっており、大鳳の迫力ボディを堪能できる全高約390mmの大ボリュームで立体化している。

「大鳳 アニバーサリーバニーVer.」

仕様:彩色済み完成品フィギュア スケール:1/4スケール サイズ:全高 約390mm 素材:ATBC-PVC、ABS セット内容フィギュア本体専用ディスプレイ台座

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。