セガは、選手育成や補強などを通してサッカークラブ運営を行なっていくAndroid/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド」(サカつく RTW)において、日本を代表する選手たちが登場する「JAPAN LEGENDS SCOUT」を7月17日より開始した。

日本サッカーのレジェンドたちが登場!「JAPAN LEGENDS SCOUT」開催

レジェンド「小野伸二」や「大久保嘉人」をはじめ、「相馬勇紀」や「前園真聖」、「旗手怜央」といった日本を代表する選手たちが、得意戦術「ポゼッション」の新★5選手として登場する。

特典付きスカウト/通常版スカウト

開催期間:7月17日 ~ 8月14日 10時59分

日本を代表する選手たちが登場する特別なスカウト。

特典付きスカウトでは、STEP1・3・5で「新★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」などの特別獲得枠が付く。また、STEP2・4では特典アイテムが付く。通常枠の★5確率は15%。

「JAPAN LEGENDS SCOUT」の特典付きスカウト/通常版スカウト

スペシャルログインボーナス

【小野伸二】【大久保嘉人】【田中マルクス闘莉王】【松井大輔】【平山相太】【曽ヶ端準】【前園真聖】【橋岡大樹】【相馬勇紀】【旗手怜央】【町田浩樹】

開催期間:7月17日 ~ 8月14日 3時59分

期間中のログインで、「JAPAN LEGENDS SCOUT」にもラインナップされている選手の★4バージョンを、1日ログインするごとに1人ずつ、合計11人入手できる。

「スペシャルログインボーナス」

新★6監督をGET! 期間限定ミッション開催

開催期間:7月10日 ~ 8月21日 10時59分

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「アクロポリスの侍たち」と「戦術得意度Lv9」を持つ新★6監督「山木昌弘」が登場。期間中に開催される特別ミッション「10試合行う」で手に入れることができる。

新★6監督「山木昌弘」登場!

新リーグ挑戦で★5確定スカウトチケット/新アクセサリーGET! 上位リーグとカップ戦を追加

【山木昌弘】

新リーグ「イタリアリーグ'23-24」と新カップ戦「イタリアスーパーカップ'23-24」を追加。また、「イタリアリーグ'23-24」では、特定のチームとの対戦結果に応じて入手できる新アクセサリーと、ミッション達成で手に入る金の新アクセサリーが追加された。

・イタリアリーグ'23-24

初回優勝報酬として「★5確定スカウトチケット」と称号「イタリアリーグ'23-24王者」を獲得できるほか、順位報酬や年間表彰で、育成に役立つさまざまなアイテムを入手できるチャンスもある。

「イタリアリーグ'23-24」

・イタリアスーパーカップ'23-24

初回優勝報酬として「★5確定スカウトチケット」を獲得できるほか、試合報酬や順位報酬などで、育成に役立つさまざまなアイテムを入手できるチャンスもある。

特別ルールを設けたカップ戦!「LIMITED MATCH 国際大会シーズン記念カップ」開催

エントリー期間:7月17日 ~ 7月24日 13時59分

開催期間:7月24日 メンテナンス終了後 ~ 7月28日 21時30分

特別ルールを設けたカップ戦イベント「LIMITED MATCH 国際大会シーズン記念カップ」のエントリー受付を開始。「リミテッドマッチ」は、決められた制限の中で編成したデッキで予選とトーナメントを戦うユーザーチーム同士の大会となる。

「LIMITED MATCH 国際大会シーズン記念カップ」

今回は、監督に就任可能なレアリティ制限が★4のみの「リミテッドディビジョン」と、制限なしの「フリーディビジョン」の2種類で行なわれる。

【大会レギュレーション】

・予選

試合 レギュレーション 1次 10クラブリーグ戦。上位8クラブが2次予選進出 最終 1次予選を通過した全クラブとマッチング50試合の成績を元に上位64クラブが決勝進出

・決勝トーナメント

リーグを戦って各種報酬獲得!「リーグランキングイベント」開催

試合 レギュレーション 1回戦 ~ 決勝 予選上位64クラブによるトーナメント戦

開催期間:7月17日 ~ 7月24日 10時59分

リーグ戦1シーズン(全34試合)の戦績を競う期間限定イベント。また、ベストリーグポイントの達成報酬として「能力UP極秘練習」や「能力UP秘密練習」、「覚醒コーチ」や「覚醒特別コーチ」などを獲得できる限定ミッションや、「能力UP秘密練習」を入手できるデイリーミッションも開催されている。

「リーグランキングイベント」

期間限定の特別カップ戦!「SWCC61st」強豪チームが参戦する「SWCC CUP」開幕!

開催期間:7月17日 ~ 7月24日 10時59分

今回の「SWCC CUP」では、「『SWCC61st』決勝トーナメント進出チーム」から選出されたチームが対戦相手として登場。上位ディビジョンでは、「SWCC」限定選手などと交換できる「ゴールドトロフィー」を入手できるチャンスもある。また、すべてのディビジョンで初回優勝報酬と順位報酬を獲得できる。

「SWCC CUP」

(C)SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV.

FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.