ジェーンズ・アディクションのギタリスト、デイヴ・ナヴァロは2021年に、フー・ファイターズのドラマーだったテイラー・ホーキンス、元ジェーンズ・アディクションで現在、AC/DCのツアーに参加中のベーシスト、クリス・チェイニーとバンド、NHCを結成したが、彼らは、ホーキンスが2022年3月に亡くなる直前にファースト・アルバムのレコーディングを終えていたという。

“When we lost Taylor, it was very painful for me… I'll be honest, I didn’t pick up the guitar for about a year”: Dave Navarro finished an album with Taylor Hawkins - then he lost his friend, his band and his love of guitar playing https://t.co/G7c1Qs5xAw pic.twitter.com/jb0tw6K4wJ