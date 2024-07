「音ちゃんが神々しい」

タレントやグラビアアイドルとして活動する櫻井音乃さんは7月14日、自身のInstagramを更新。セクシーショットを公開しました。「2024.07.17発売【BLT MONSTER2】に登場してます」とつづり、自身の写真2枚と雑誌『BLT MONSTER Round 2』(東京ニュース通信社)の表紙画像を1枚載せている櫻井さん。写真は、ビキニを着用したソロショットです。あふれんばかりの大きな胸が際立っています。

写真集の告知を!

コメントでは、「たまらんデカパイ」「胸よりも腋のシワえぐいな。ほんまたまらん」「うわあ。。デケえ」「音ちゃんが神々しい」「音ちゃん金髪と水着合いすぎてめちゃくちゃ可愛いすぎる!」「音乃さん美しいです」「音ちゃん…君がナンバーワンだ」と称賛の声が多数上がりました。6月30日の投稿でも美しい胸元があらわになったセクシーショットを公開していた櫻井さん。この時は、「2024.07.03発売 デジタル写真集『 Eyes on you 』 予約できるみたいなので、ぜひGETしてください」と、自身のデジタル写真集『Eyes on you』(ワニブックス)の告知をしていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね!(文:橋酒 瑛麗瑠)