デッドプールのオケツ、Xboxコントローラーと化す

Microsoft社より、「皆さんに朗報です!」というプレスリリースが届いた。何事かと思って開いてみると、『デッドプール&ウルヴァリン』デッドプールのオケツのXboxワイヤレスコントローラーの発表である。触ると気持ちいいらしい。ちなみに非売品で、日本でただ一名のみ、キャンペーンで手にすることができるプレミアム賞品ということだ。

プレスリリースには以下のように書かれている。

皆さんに朗報です!『デッドプール&ウルヴァリン』の劇場公開を記念して、デッドプールと Xbox がタッグを組むコラボが実現しました! なんとデッドプール自らが、一目見たら誰もが忘れられなくなるようなカスタム Xbox ワイヤレス コントローラーをデザインしてくれたのです。この特製コントローラーは、たくましくも美しい曲線を描く、デッドプールの象徴的な「お尻」を大胆にも再現したデザインを特徴としています。

そこで、Xbox は、本日から世界中のファンに向けて、このコントローラーを含めたデッドプール デザインのカスタム Xbox ハードウェアが当たるプレゼントキャンペーンを行います。また、日本のファンは、Disney Japan 主催の感想キャンペーンでも、デッドプールと Xbox のコラボ賞品をゲットするチャンスがありますよ!

映画『デッドプール&ウルヴァリン』にインスパイアされた Xbox ワイヤレスコントローラーは、“クソ無責任ヒーロー”ことデッドプール本人によってデザインされ、デッドプールのシンボルである赤と黒のタクティカルスーツを模しています。はちきれんばかりのお尻を再現したフォルムからは、デッドプールの破天荒でなんでもありな遊び心を、そして強固なグリップ力からは、彼の鋼のような強さを感じられるでしょう (しかも、触ると驚くほど心地がいいのです)。

本コントローラーは非売品となり、日本でただ1名のみ手にすることができるプレミアムな賞品です。

ということなので、俺ちゃんのプリケツコントローラーをゲットしたい方は、以下のキャンペーン概要をご確認いただきたい。

『デッドプール&ウルヴァリン』公式SNSキャンペーン実施概要

映画『デッドプール&ウルヴァリン』公開記念 感想キャンペーン

実施期間:2024年7月23日(火)18:00~8/12(月)23:59

SNS:X(Twitter)

賞品:

映画オリジナルグッズ (合計30名様) デッドプールデザイン限定XBox:1名様 『デッドプール&ウルヴァリン』オリジナルグッズ

応募方法:映画『デッドプール&ウルヴァリン』公式X 「@DW_Movie_JP」をフォローし、指定するキャンペーンハッシュタグを付けて期待コメントや本作の感想を投稿。

公式アカウントURL:

(映画『デッドプール&ウルヴァリン』公式X/Twitter)

キャンペーンページ:



※7/23(火)18時頃オープン

俺ちゃんのはちきれんばかりのプリケツが拝める映画『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月24日、世界最速公開。

