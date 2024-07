キーファー・サザーランド主演、2000年代海外ドラマの大ヒット作「24 -TWENTY FOUR-」(2001-2014)の映画化企画が進行中であることがわかった。米が報じている。

「24 -TWENTY FOUR-」は1話1時間、1シーズン24話で1日の出来事をリアルタイムで描く作品。2001年から2014年にかけて全9シーズンが展開された。2008年にはテレビ映画『24 -TWENTY FOUR- リデンプション』も製作されている。

映画版は20世紀スタジオで企画されており、現在は開発の初期段階にあるとのこと。物語の詳細や主人公ジャック・バウアー役を演じたサザーランドが復帰するかも分かっていない。

ドラマ版を手がけたイマジン・テレビジョン共同創業者のブライアン・グレイザーは2024年6月、「24 -TWENTY FOUR-」映画版の可能性について、「ディズニーとフォックスと共に、『24』の映画版をとても興味深いやり方で作ろうとしています」と語っていた。「今のストリーミング企業やスタジオはリスクを回避しようとしているので、1990年代後半から2000年代のフォーマット(IP)はとても重要なんです」。

長年にわたり主演を務めてきたサザーランドもジャック・バウアー再演には前向きで、2022年には「物語はまだ終わっていない」と。過去には若きジャック・バウアーを描く前日譚やリアルタイム展開を活かした法廷サスペンス作品も企画されていたが、いずれも実現には至らず。今回の映画版でいよいよシリーズ再始動となるか。

