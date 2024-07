リーグ・アンのマルセイユは、マンチェスター・ユナイテッドFWメイソン・グリーンウッドの獲得で合意したようだ。同選手はメディカルチェックのためにフランスを訪れている。



しかし、この移籍を快く思わないマルセイユファンも多かった。マルセイユがグリーンウッドを獲得するという報道が出たのち、マルセイユ市長のブノワ・パヤン氏は反対を表明。一部のファンは#GreenwoodNotWelcomeというハッシュタグをSNSで使用し、獲得に反対するキャンペーンを行うという事態となった。理由は2022年の10月に、同選手が強姦未遂、暴行、威圧的行為などの罪でパートナーから起訴され訴訟沙汰になったためだ。現在、訴訟は取り下げられているが、その後ユナイテッドは同選手の練習参加を許さず、昨季はラ・リーガのヘタフェへローン移籍。グリーンウッドの悪いイメージは根強く残り続けたままだ。





