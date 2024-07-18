IIJmioで「AQUOS R9」「AQUOS wish4」発売、MNP割引も
IIJ（インターネットイニシアティブ）は、個人向けにSIMロックフリーデバイスを販売する「IIJmioサプライサービス」で、シャープ製Androidスマートフォン「AQUOS R9」「AQUOS wish4」を7月26日10時に発売する。
左=「AQUOS R9」、右=「AQUOS wish4」
「AQUOS R9」の価格は9万6800円（24回払いで1カ月あたり4038円）。期間限定のりかえ価格として、9月2日まで8万9800円で販売される。IIJmio「ギガプラン」の音声SIMか音声eSIMの契約が必要。
一方、「AQUOS wish4」の価格は3万3800円。こちらも9月2日までMNP向けに1万9800円で販売される。「AQUOS R9」主な仕様 項目 内容 製品名 AQUOS R9 RAM/ROM 12GB/256GB 通常価格 一括：96,800円 24回払い：4,038円/月 端末補償オプション費用 550円/月 カラー グリーン、ホワイト OS Android 14 CPU Snapdragon 7+ Gen 3 大きさ/重さ 約156×約75×約8.9mm / 約195g ディスプレイ 約6.5インチ（フルHD+） カメラ アウトカメラ：5030万画素 （標準）、5030万画素 （広角） インカメラ：5030万画素 5G n1/3/5/7/28/38/40/41/66/77/78/79 LTE B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/ 19/20/21/28/38/39/40/41/42/66 対応SIM nanoSIM×1、eSIM×1 「AQUOS wish4」主な仕様 項目 内容 製品名 AQUOS wish4 RAM/ROM 4GB/64GB 通常価格 33,800円 1,420円/月 端末補償オプション費用（税込）（※2） 418円/月 カラー ブルー、ブラック、ホワイト OS Android 14 CPU MediaTek Dimensity 700 大きさ/重さ 約167×約76×約8.8mm / 約190g ディスプレイ 約6.6インチ（HD+） カメラ アウトカメラ：5,010万画素 （標準）、インカメラ：800万画素 5G n1/3/7/28/38/40/41/77/78/79 LTE B1/2/3/5/7/8/12/17/18/ 19/28/38/39/40/41 対応SIM nanoSIM×1、eSIM×1