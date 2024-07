【G-MODE アーカイブス+ アーガス DX】7月18日 発売価格:800円プレイ人数:1人

ジー・モードは「G-MODEアーカイブス+」にて、Nintendo Switch用シューティング「G-MODE アーカイブス+ アーガス DX」の配信を、本日7月18日より開始した。価格は800円。

「G-MODEアーカイブス+」は、フィーチャーフォンのゲームアプリを当時のまま忠実に再現して現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト。「アーガス」は、1986年にジャレコから発売されたアーケードゲームで、今回配信される「アーガスDX」は、2003年にフィーチャーフォン向け・DXシリーズとしてリメイクされた作品となる。

「メガ・アーガス」として現代に蘇ったギリシャ神話の百眼巨神アーガス。本作では、その「メガ・アーガス」の増殖を阻止し、再び平和な地球を取り戻していく。機体「ウォルアーグ」は、前方へのビームによる対空攻撃と、照準を合わせた爆弾での対地攻撃が可能。本作の大きな特徴である各面最後のランディング(着陸)イベントや、一定時間無敵状態になる変形ロボ・ウォルアーマーなどの要素も搭載されている。

ギリシャ神話の百眼巨神アーガスが、「メガ・アーガス」として現代に蘇った。

「メガ・アーガス」は次々と増殖し、地上を支配しようとしている。

人類は「メガ・アーガス」の増殖を阻止するため、「ウォルアーグ」に望みを託し発進させた!

(C) CITY CONNECTION CO., LTD. (C)G-MODE Corporation