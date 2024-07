DxO Labsは7月17日(水)、同社の写真編集用各種ソフトウェアに光学モジュールを追加。同日より利用可能となっている。

1,016種類が新たに加わり、最新のカメラやレンズに対応する。富士フイルムのラージフォーマットカメラ「GFX100S II」や、パナソニックのフルサイズミラーレスカメラ「LUMIX S9」、キヤノンのRFマウントレンズ「RF35mm F1.4 L VCM」などが追加されている。ダウンロードは各種対応ソフトから行える。

光学モジュールはカメラとレンズの組み合わせにおいて生じる各収差を補正するキャリブレーションデータ。同社が提供するソフトウェア「DxO Photolab」「PureRAW」「DxO ViewPoint」「DxO FilmPack」の最新バージョンで使用できる。

新規追加データ

カメラ

レンズ

FUJIFILM GFX100S II FUJIFILM X-T50 Phase One IQ4 150MP パナソニック LUMIX S9 パナソニック LUMIX G100Dキヤノン RF35mm F1.4 L VCM ニコン NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR SAMYANG AF 75mm F1.8 FE シグマ 10-18mm F2.8 DC DN(富士フイルムX) シグマ 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE(ソニーE) Schneider Kreuznach 35mm F3.5 AF LS Blue ring (Phase One XF) Schneider Kreuznach 55mm F2.8 AF LS Blue ring (Phase One XF) Schneider Kreuznach 80mm F2.8 AF LS Blue ring (Phase One XF) ソニー FE 16-25mm F2.8 G Viltrox AF 23mm F1.4(富士フイルムX) Viltrox AF 33mm F1.4(富士フイルムX) Viltrox AF 56mm F1.4(富士フイルムX) フォクトレンダー MACRO APO-LANTHAR 110mm F2.5(ソニーE) フォクトレンダー MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical(ニコンZ) フォクトレンダー MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical(ソニーE) フォクトレンダー NOKTON 40mm F1.2 Aspherical(ソニーE) フォクトレンダー NOKTON 50mm F1 Aspherical(キヤノンRF) フォクトレンダー SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical(ニコンZ)