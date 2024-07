ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』日本公開10周年をお祝いしたスペシャルなカフェが東京ソラマチに登場!

心もカラダも癒される「ベイマックス」の魅力溢れるメニューやグッズが多数ラインナップされています☆

東京ソラマチ「ベイマックス」OH MY CAFE

場所・期間:BOX cafe&space 東京ソラマチ店/2024年8月2日(金)〜9月16日(月・祝)

東京都墨田区押上1丁目1-2東京スカイツリータウン・ソラマチ1Fタワーヤード6番地

ディズニー・アニメーション映画の名作『ベイマックス』日本公開10周年を記念して、ハートフルでユーモア溢れる、そんな「ベイマックス」の魅力溢れるスペシャルなカフェが誕生!

メニューは、「ベイマックス」にフォーカスしたインパクト抜群なフォトジェニックで趣向を凝らした楽しいメニュー。

全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

その他、ワクワク感が楽しいランダムグッズやファッション雑貨などのカフェオリジナルグッズや特典なども設け『ベイマックス』日本公開10周年を盛り上げます。

特典

事前予約者限定カフェ利用特典

事前予約者限定カフェ利用特典:事前予約(税込770円)/1名)を利用し、メニューを注文された方に「オリジナルA5クリアファイル(全3種)」をランダムで1枚プレゼント。

※柄はお選びいただけません

グッズ購入特典

グッズ購入特典:物販コーナーで、税込3,000円以上購入すると、「缶バッジ(全5種)」を1会計につき1点プレゼント。

※柄はお選びいただけません※無くなり次第終了

フード

ハートフル和風クリームパスタ

税込2,190円

野菜を多く使用したヘルシーな和風クリームパスタ。

はんぺんでベイマックスを表現しています。

※表情は3種ランダムで提供いたします。

ホワイトカレーうどん

税込1,990円

カレーうどんの上に、クリームソースをトッピング。

クリームソースから覗くベイマックスがかわいい☆

いつも一緒♡オムライス

税込1,790円

具沢山のスクランブルエッグに、ベイマックスの形のバターライスを乗せました。

別添えのトマトソースといっしょにどうぞ!

カラフルフローズンヨーグルト

税込1,690円

丸いフローズンヨーグルトに、色とりどりのフルーツを添えた一皿。

フルーツはビッグ・ヒーロー6の仲間たちをイメージしています

ドリンク

ヨーグルトスムージー

税込1,190円

ベイマックスをイメージした、ヨーグルトスムージーです。

※表情は3種ランダムで提供いたします。

ストロベリーヨーグルトスムージー

税込1,190円

戦う赤いベイマックスをイメージした、ストロベリーヨーグルトスムージーです。

※チャーム付きマドラーはお持ち帰りいただけません。

グリーンスムージー

税込1,190円

「あなたの健康を守ります」?!グリーンスムージーです。

※チャーム付きマドラーはお持ち帰りいただけません。

アイスティー

税込690円

デカフェのアイスティーです。

オリジナルボトルで提供します。

※ボトルは追加料金でご購入いただけます。

ホットミルク

税込690円

あたたかいミルクです。

オリジナルマグカップで提供します。

※マグカップは追加料金でご購入いただけます。

ホットティー

税込690円

デカフェのホットティーです。

オリジナルマグカップで提供します。

※マグカップは追加料金でご購入いただけます。

ホットコーヒー

税込690円

デカフェのホットコーヒーです。

オリジナルマグカップで提供します。

※マグカップは追加料金でご購入いただけます。

スーベニア

スプーン(全2種):税込1,100円

ドリンクメニューとセットでご購入可能です。

※対象メニュー:ヨーグルトスムージー/ストロベリーヨーグルトスムージー/グリーンスムージー/アイスティー/ホットミルク/ホットティー/ホットコーヒー

※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

※お好きな柄をお選びいただけます。

マグカップ:税込2,200円

ホットドリンクとセットでご購入可能です。

※対象メニュー:ホットミルク/ホットティー/ホットコーヒー

※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

スクエアボトル:税込1,650円

アイスティーとセットでご購入可能です。

※対象メニュー:アイスティー

※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

オリジナルグッズ

オリジナルグッズも多数登場!

ステッカー(ランダム10種)

税込605円

劇中の様々なシーンを切り取ったステッカー。

楽しいデコレーションにも注目!

アクリルキーホルダー(ランダム7種)

税込825円

アクリルキーホルダーは全7種。

ベイマックス、ヒロ、ワサビ、フレッド、ゴー・ゴー、ハニー・レモンのかっこいい姿をデザイン!

アクリルスタンド(ランダム7種)

税込1,375円

ベイマックスのアクリルスタンド。

いろんな姿に変身した楽しいデザインです。

マシュマロキーホルダー

税込1,100円

マシュマロみたいなふわふわとしたさわり心地のキーホルダー。

巾着

税込1,430円

癒やされるデザインの巾着。

モチも登場しています。

ミニタオル

税込1,430円

スクエア形のミニタオル。

手でハートを作るベイマックスがかわいい!

ミニエコバッグ

税込2,860円

小さく折りたたんで持ち歩けるエコバッグ。

赤と白のベイマックスカラーがおしゃれなスペシャルカフェ!

東京ソラマチ「ベイマックス」OH MY CAFEの紹介でした。

© Disney

