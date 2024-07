オンラインショッピングストア「 Life&Beauty by JUN ONLINE(ライフアンドビューティー バイ ジュン オンライン) 」が、7月19日(金)〜21日(日)の3日間限定のポップアップショップをオープン。東京・代々木上原にある「(tefu) yoyogi uehara」にて、ライフスタイル雑貨やビューティーケアアイテムなど、普段オンラインのみで展開しているアイテムを実際に手に取ることができます。人気ブランドとのコラボやポップアップ限定商品、日本初上陸の韓国発ボディケアブランドなど、スペシャルなアイテムはチェック必須です!

「Life&Beauty by JUN ONLINE」のポップアップに注目ライフスタイル・ビューティー・ウェルネスにフォーカスし、新しい日常に寄り添うアイテムとアイデアを提案している、オンラインショッピングストア「Life&Beauty by JUN ONLINE」。これまでに開催されたポップアップは、同ショップで取り扱うたくさんのセレクトブランドの中から、選りすぐりの注目アイテムが一堂に集結するとあって、好評を博してきました。今回のポップアップでは、人気ブランドの「DAMDAM TOKYO(ダムダム トウキョウ)」や「LAN(ラン)」とのコラボレーションアイテムが登場するほか、日本初上陸の韓国発ボディケアブランド「moss origin(モス オリジン)」のローンチなど、スペシャルなトピックスが盛りだくさん!足を運べば、あれもこれもと目移りしちゃいそうです…。自分にぴったりなスキンケアアイテムを見つけよ日本発のクリーンスキンケアブランド「DAMDAM TOKYO」のブースでは、好きなスキンケア製品を2点以上購入するとお得になる「スキンケアビュッフェ」が開催。選んだアイテムは、巾着または夏らしい“すだれ”のどちらかをチョイスして入れてもらえます。DAMDAM TOKYOで販売中のエコバッグも、涼しげな限定カラーのイエローにチェンジ。マチも広く、たっぷり入るサイズ感で、レジャーシーンなどでも活躍してくれますよ。韓国で話題の「moss origin」が日本初上陸!疲れた現代人に自然の休息と活力を提供する、韓国発ボディケアブランド「moss origin」が初お披露目。2024年内に日本でmoss originを買えるのは、Life&Beauty by JUN ONLINEのみだといいます。自然からインスピレーションを受けた2種の香りのボディケアアイテムと、洗練されたパッケージデザインは必見。韓国で話題のブランドをいち早くチェックできる、貴重な機会は見逃せませんね。ちゅるんとしたガラスのプロダクトがおしゃれガラスの質感や色の混ざり具合といった、個性を生かしたプロダクトを製作するグラスワークブランド「LAN」からは、Life&Beauty by JUN ONLINE別注のインセンスホルダーがお目見え。「glass plate stand」(税込1万5180円・写真左)と「glass tray mini」(税込1万1000円・写真右)の2種類がラインナップしています。透明感あふれる涼しげなビジュアルは、夏の暑さでお疲れ気味の心に癒しをくれるはず◎アップサイクルのガラスを使用した、ガラス花器ブランド「ANDSPACE by TOUCHU(アンドスペース バイ トウチュウ)」にも注目です。個性豊かなフォルムの繊細なガラス花器と、心くすぐるネーミングが魅力の同ブランドからは、ポップアップ限定で水耕栽培の植栽が登場。新作のガラスプランターもお披露目されるというから、そちらも見逃せませんね。素敵な花器と植物をゲットして、お部屋を素敵に彩ってみませんか?ほかにもセンスフルなブランドがずら〜りポップアップではこのほかにも、注目ブランドが勢ぞろい。ライフスタイル雑貨からビューティーケアアイテム、心身をさっぱりと癒してくれるドリンクまで、厳選されたアイテムの中から、ぜひお気に入りを見つけてみてくださいね。Life&Beauty by JUN ONLINE POP UP SHOP at (tefu) yoyogi uehara期間:7月19日(金)〜21日(日)時間:11:00〜19:00 ※7月21日のみ17:30CLOSE場所:(tefu) yoyogi uehara(東京都渋谷区西原3-1-10 1F)ポップアップ特設ページhttps://landb.junonline.jp/参照元:株式会社ジュン プレスリリース