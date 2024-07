「心から幸せになって欲しいと願う二人と一匹」

ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は7月18日、自身のInstagramを更新。妻・真美子さん&愛犬・デコピンとの家族ショットを投稿しました。大谷選手は「Thank you for such amazing memories」とつづり、8枚の写真と1本の動画を投稿。さまざまなオフショットを公開しました。8枚目の写真では、妻・真美子さんと愛犬・デコピンとの家族ショットを披露。大谷さんはスーツ、真美子さんはドレスを着用し、夫婦そろってフォーマルなコーディネートに身を包んでいます。デコピンもカメラ目線で、とてもほほ笑ましい家族ショットに大きな反響が集まりました。

2月29日に結婚を報告

この投稿にファンからは、「心から幸せになって欲しいと願う二人と一匹」「裏地のデコピンくん最高です」「HRカッコ良かったです」「真美子さん、素敵過ぎて見とれちゃいます」「家族揃っての写真、ホッコリします」「ううう、ついに3人の写真載せた素敵だよお、、」との声が寄せられました。2月29日に大谷選手はデコピンの写真を添えて、結婚を報告。野球界のスーパースターである大谷選手の突然の結婚発表に、大きな話題を呼びました。この投稿にファンからは「運命の人とめぐりあえたのね!末永くお幸せに!」「ご結婚おめでとうございます」「とてもお似合いです!大谷さん、奥さんそしてデコピンと幸せに」と、祝福の声が寄せられました。今後の家族ショットにも期待したいですね!(文:ミモリ)