¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûµå±ã£Í£Ö£Ð¥Ç¥å¥é¥ó¤ÏàÄ¶¸ÄÀÅªá¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤Î°®¤ê¡Ö¥´¥ë¥Õ°Ê³°¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç£µ²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢Æó»à°ìÎÝ¤Ç±¦Ãæ´Ö¤Ë¾¡¤Á±Û¤·£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¡£½é½Ð¾ì¡¢½éÂÇÀÊ¡¢½é¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç±É¸÷¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥å¥é¥ó¤ÏÁ°È¾ÀïºÇ½ªÀï¤Î£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤Ë¡ÖÃ±ÂÇ¡Ê¤ÎÅö¤¿¤ê¡Ë¤ÏÆóÎÝÂÇ¡¢ÆóÎÝÂÇ¤Ï»°ÎÝÂÇ¡¢»°ÎÝÂÇ¤Ê¤é¡Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡ËËÜÎÝÂÇ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¡Ê£°£·Ç¯¤Î¡Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç»Ë¾å½é¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇµå¤¬¤É¤¦¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤«Í½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ°ìÇÕ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÏÈôµ÷Î¥£´£±£³¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£²£¶¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î´°àú¤Ê°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼£´Ç¯ÌÜ¤Î¥Ç¥å¥é¥ó¤Ïº£µ¨¡¢³«Ëë¤«¤éÁ´»î¹ç¡¢¼ç¤Ë£±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£´ÎÒ¡¢£±£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£±ÂÇÅÀ¡¢¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Î£²£²ÅðÎÝ¡¢¥ê¡¼¥°£±°Ì¤Î£²£·ÆóÎÝÂÇ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£±°Ì¤Î£±£°»°ÎÝÂÇ¤È³ÎÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ï£³¤ÄÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬ºÇ¶á»È¤¤»Ï¤á¤¿¥µ¥à¥×¥í¼ÒÀ½¤Î¿Æ»Ø¥¬¡¼¥É¤ò¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤ÁÁá¤¯»È¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¥Ç¥å¥é¥ó¤Ï¡Ö¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¼þÊÕÁ´ÂÎ¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È·Á¾õ¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ê¤À¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾®»Ø¤Î³°Â¦¤ò»ß¤á¤ëÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¤¡Ö¥Î¥ó¡¦¥Î¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÄ¶¸ÄÀÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤Î°®¤êÊý¤À¡£¤Þ¤ë¤Ç¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º¸¼ê¤Î¾®»Ø¤È±¦¼ê¤Î¿Í¤µ¤·»Ø¤ò¥¯¥í¥¹¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î°®¤êÊý¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï£²Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡£ËÍ¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¡Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¡Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò¤¦¤Þ¤¯Ï¢Æ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤Î°®¤ê¤¬¤¤¤¤¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¤ó¤À¡£¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÂ¾¤Ë¤â¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥´¥ë¥Õ°Ê³°¤Ç¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£