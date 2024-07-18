DeNA、「I☆KANAGAWA」グッズ、待望の「神奈川の牧」グッズなど発売！
DeNAは18日、7月19日からKanagawaユニフォーム関連グッズを販売すると発表した。
2024年に前身の大洋ホエールズが神奈川県に本拠地を移転して70年目を迎えたことを記念して始動したプロジェクト「ありがとう神奈川。これからも共に。」の一環として制作し、7月26日（金）から8月18日（日）の期間に行われる主催試合全12試合で監督・選手が着用する「Kanagawaユニフォーム」。ユニフォーム着用にあわせ、応援グッズの定番であるタオルマフラーもスペシャルバージョン「I☆KANAGAWA」タオルとして期間限定で登場する。
▼ 「I☆KANAGAWA」グッズ 発売概要
価 格：I☆KANAGAWA ジャガードタオルマフラー \2,500(税込)
・Tシャツ \3,800(税込)
・ステッカーセット \1,000(税込)
・ワッペン \1,100(税込)
・アクリルキーホルダー \800(税込)
▼ 発売場所
・BAYSTORE ONLINE 7月19日(金) 11:00〜
・BAYSTORE 横浜ジョイナス 7月19日(金) 10:00〜
・BAYSTORE HOME 7月19日(金) 11:00〜
・BAYSTORE PARK 7月19日(金) 11:00〜
▼「神奈川の牧」グッズ 発売概要
価 格：
・Tシャツ \3,800(税込)
・フェイスタオル \2,200(税込)
▼ 発売場所：
・BAYSTORE ONLINE 7月19日(金) 11:00〜
・BAYSTORE 横浜ジョイナス 7月19日(金) 10:00〜
・BAYSTORE HOME 7月19日(金) 11:00〜
・BAYSTORE PARK 7月19日(金) 11:00〜
そのほか、BAYSTORE各店では、神奈川県の象徴とされる名所、名産品をデザインしたスーベニアグッズなど、新商品を多数発売。
2024年に前身の大洋ホエールズが神奈川県に本拠地を移転して70年目を迎えたことを記念して始動したプロジェクト「ありがとう神奈川。これからも共に。」の一環として制作し、7月26日（金）から8月18日（日）の期間に行われる主催試合全12試合で監督・選手が着用する「Kanagawaユニフォーム」。ユニフォーム着用にあわせ、応援グッズの定番であるタオルマフラーもスペシャルバージョン「I☆KANAGAWA」タオルとして期間限定で登場する。
価 格：I☆KANAGAWA ジャガードタオルマフラー \2,500(税込)
・Tシャツ \3,800(税込)
・ステッカーセット \1,000(税込)
・ワッペン \1,100(税込)
・アクリルキーホルダー \800(税込)
▼ 発売場所
・BAYSTORE ONLINE 7月19日(金) 11:00〜
・BAYSTORE 横浜ジョイナス 7月19日(金) 10:00〜
・BAYSTORE HOME 7月19日(金) 11:00〜
・BAYSTORE PARK 7月19日(金) 11:00〜
▼「神奈川の牧」グッズ 発売概要
価 格：
・Tシャツ \3,800(税込)
・フェイスタオル \2,200(税込)
▼ 発売場所：
・BAYSTORE ONLINE 7月19日(金) 11:00〜
・BAYSTORE 横浜ジョイナス 7月19日(金) 10:00〜
・BAYSTORE HOME 7月19日(金) 11:00〜
・BAYSTORE PARK 7月19日(金) 11:00〜
そのほか、BAYSTORE各店では、神奈川県の象徴とされる名所、名産品をデザインしたスーベニアグッズなど、新商品を多数発売。