「I☆KANAGAWA」グッズ、待望の「神奈川の牧」グッズなど発売！（球団提供）

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DeNAは18日、7月19日からKanagawaユニフォーム関連グッズを販売すると発表した。

　2024年に前身の大洋ホエールズが神奈川県に本拠地を移転して70年目を迎えたことを記念して始動したプロジェクト「ありがとう神奈川。これからも共に。」の一環として制作し、7月26日（金）から8月18日（日）の期間に行われる主催試合全12試合で監督・選手が着用する「Kanagawaユニフォーム」。ユニフォーム着用にあわせ、応援グッズの定番であるタオルマフラーもスペシャルバージョン「I☆KANAGAWA」タオルとして期間限定で登場する。

▼ 「I☆KANAGAWA」グッズ　発売概要

価　　格：I☆KANAGAWA ジャガードタオルマフラー \2,500(税込)

・Tシャツ \3,800(税込)

・ステッカーセット \1,000(税込)

・ワッペン \1,100(税込)

・アクリルキーホルダー \800(税込)

▼ 発売場所

・BAYSTORE ONLINE 7月19日(金) 11:00〜

・BAYSTORE 横浜ジョイナス 7月19日(金) 10:00〜

・BAYSTORE HOME 7月19日(金) 11:00〜

・BAYSTORE PARK 7月19日(金) 11:00〜

▼「神奈川の牧」グッズ　発売概要

価　　格：

・Tシャツ \3,800(税込)

・フェイスタオル \2,200(税込)

▼ 発売場所：

・BAYSTORE ONLINE 7月19日(金) 11:00〜

・BAYSTORE 横浜ジョイナス 7月19日(金) 10:00〜

・BAYSTORE HOME 7月19日(金) 11:00〜

・BAYSTORE PARK 7月19日(金) 11:00〜

そのほか、BAYSTORE各店では、神奈川県の象徴とされる名所、名産品をデザインしたスーベニアグッズなど、新商品を多数発売。