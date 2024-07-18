¤â¤¨¤¢¤º¤¬¡Ö¤Ð¤ó¤É¤¦ÂÀÏº¡×¤Ç»þ´ÖÌµÀ©¸ÂÇú¿©¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª²ñ·×¤Ï¡ª¡©¡§¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼
¶âÍËÌë6»þ55Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡Ú¹¬³Ú±ñ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼Ã¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤ÇÁ´Éô¿©¤Ù¤ë¡ª¡Û¤òÊüÁ÷¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢7·î12Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÇú¿©½÷»Ò¥³¥ó¥Ó¤¬¤Ð¤ó¤É¤¦ÂÀÏº¤Ç¸Â³¦¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤é²ñ·×¤¤¤¯¤é!?¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤â¤¨¤¢¤º¤¬¡Ö¤Ð¤ó¤É¤¦ÂÀÏº¡×¤ÇÇú¿©¡ª µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª²ñ·×¤Ï¡Ä¡»Ëü±ß¡ª
Çú¿©¥³¥ó¥Ó¤¬¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤ª²ñ·×¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¡ª
Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢Çú¿©½÷²¦¡¦¤â¤¨¤Î¤¢¤º¤¡Ê¥¨¥é¥Ð¥ì¥·¡Ë¤ÈÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤ÎÂç¿©¤¤YouTuber¡¦¤â¤°¤â¤°¤µ¤¯¤é¡£ËÌ´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë87Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤Ð¤ó¤É¤¦ÂÀÏº¡ÊÁíËÜÅ¹¡Ë¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ë¡ª
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤2¿Í¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¡© MC¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡ÊÂìÂô½¨°ì¡¢À¾ËÙÎ¼¡Ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è¸¡¾Ú¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¡ÖÀïÎ¬·¿¤Ê¤Î¤Ç♡¡×¤È¤¤¤¦¤â¤¨¤¢¤º¤Ï¡¢¡Ö¸µµ¤Æ¦Éå¡×¡ß3¡¢¡ÖÆ¦Éå¥µ¥é¥À¡×¡ß2¤È¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÆ¦Éå¥á¥Ë¥å¡¼¤ò5ÉÊ¥Á¥ç¥¤¥¹¡£½øÈ×¤Ï·Ú¤¤¤â¤Î¤«¤é¿©¤Ù¡¢°ßÂÞ¤ò¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëºîÀï¤À¡£
°ìÊý¡¢¤µ¤¯¤é¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¼«Ê¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢¡ÖÅ·Ð§ Ã±ÉÊ¡×¡ß3¤Ë¡Ö³¤Ï·Å·¤×¤éÀ¹¹ç¤»¡×¡ß2¤È¡¢ÍÈ¤²Êªº×¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¤â¤¨¤¢¤º¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¿©¤Ù¿Ô¤¯¤¹¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢°ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤¨¤¢¤º¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¼÷»Ê²ÈÂ²À¹¤ê¡Ø¤À¤ó¤é¤ó¡Ù¡×¡£Âç¹¥¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤ä¤Þ¤°¤í¤òËËÄ¥¤ê¤´Ëþ±Ù¡ª
ÂÐ¤¹¤ë¤µ¤¯¤é¤ÏÃãÏÒ¾ø¤·¤ò°ìµ¤¤Ë5¸ÄÃíÊ¸¤·¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤â¤¢Á³¡ª ¤³¤ì¤¬¤µ¤¯¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ì¿ÍÁ°¡ª¡©
4¿ÍÁ°¤Î¼÷»Ê¤òÊ¿¤é¤²¤¿¤â¤¨¤¢¤º¤Ï¡¢7ÉÊÌÜ¤Ë¡ÖºäÅìÈÄ¤½¤Ð¡Ê´ÓÂÀÏº¤»¤¤¤í¡Ë¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£¹¢±Û¤·È´·²¤Î¤½¤Ð¤ò½Ö¤¯´Ö¤Ë¿©¤Ù¤¤ê¡¢60Ê¬·Ð²á»þÅÀ¤Ç4.6kg¤ò´°¿©¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤â¤¨¤¢¤º¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤ó¤É¤¦ÂÀÏº¡×Ì¾Êª¤ß¤½¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö·ã¿É¤ß¤½¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¡ÊÀ¸Íñ¡¦¥Ð¥¿¡¼¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£Ì£ÊÑÍÑ¤Î¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Û¤ÜÍÏ¤«¤µ¤º¤Ë¸ý¤ØÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¦¤É¤ó¤òµÛ°ú¡ª
¤µ¤¯¤é¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¹ë²Ú¤Ê¡ÖÆÃ¾å¥¦¥Ê¥®½Å¡×¡Ê¢¨²Æµ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ë¤¬ÅþÃå¡£ìÔÂô¤Ë"¥¦¥Ê¥®¤Î¾º¤ê¿©¤¤"¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥È¥í¤Ã¥È¥í♡¡×¤ÈÌåÀä¡ª ¤³¤Î»þÅÀ¤Ç4.4kg¤ò´°¿©¤·¤Æ¤ë¤¬¡¢¤ªÊ¢¤Î¶ñ¹ç¤Ï¡Ö5¡Á6³ä¡×¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¡£
6.8kg¤ò´°¿©¤·¤¿¤â¤¨¤¢¤º¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ªÊ¢¡¢·ë¹½¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¥´¡¼¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¶ÉÌÌ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È¿©¤Ù¤¿¤é°ã¤¦¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤¨¤¢¤º¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÈ¤µÙ¤á¤Ç¡¢¤¹¤«¤µ¤º¡ÖÆÃ¾å¥¦¥Ê¥®½Å¡×¤òÃíÊ¸¡ª
¤µ¤¯¤é¤â¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¥´¡¼¡×¡ß5¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¡ÖºäÅì¤ß¤½¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¡¢¶Ã°Û¤Î°ßÂÞ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
µÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¿©¤ÙÂ³¤±¡¢¤â¤¨¤¢¤º¤Ï16ÉÊ(8.5kg)¡¢¤µ¤¯¤é¤Ï27ÉÊ(8.9kg)¤ò´°¿©¡ª 2¿Í¤È¤â2»þ´ÖÈ¾¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª²ñ·×¤Ï¡¢2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ5Ëü622±ß¡ª ¡Ö¤Ð¤ó¤É¤¦ÂÀÏº¡×¤µ¤ó¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢7·î12Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÇú¿©½÷»Ò¥³¥ó¥Ó¤¬¤Ð¤ó¤É¤¦ÂÀÏº¤Ç¸Â³¦¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤é²ñ·×¤¤¤¯¤é!?¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤â¤¨¤¢¤º¤¬¡Ö¤Ð¤ó¤É¤¦ÂÀÏº¡×¤ÇÇú¿©¡ª µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª²ñ·×¤Ï¡Ä¡»Ëü±ß¡ª
Çú¿©¥³¥ó¥Ó¤¬¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤ª²ñ·×¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¡ª
Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢Çú¿©½÷²¦¡¦¤â¤¨¤Î¤¢¤º¤¡Ê¥¨¥é¥Ð¥ì¥·¡Ë¤ÈÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤ÎÂç¿©¤¤YouTuber¡¦¤â¤°¤â¤°¤µ¤¯¤é¡£ËÌ´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë87Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤Ð¤ó¤É¤¦ÂÀÏº¡ÊÁíËÜÅ¹¡Ë¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ë¡ª
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤2¿Í¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¡© MC¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡ÊÂìÂô½¨°ì¡¢À¾ËÙÎ¼¡Ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è¸¡¾Ú¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¡ÖÀïÎ¬·¿¤Ê¤Î¤Ç♡¡×¤È¤¤¤¦¤â¤¨¤¢¤º¤Ï¡¢¡Ö¸µµ¤Æ¦Éå¡×¡ß3¡¢¡ÖÆ¦Éå¥µ¥é¥À¡×¡ß2¤È¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÆ¦Éå¥á¥Ë¥å¡¼¤ò5ÉÊ¥Á¥ç¥¤¥¹¡£½øÈ×¤Ï·Ú¤¤¤â¤Î¤«¤é¿©¤Ù¡¢°ßÂÞ¤ò¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëºîÀï¤À¡£
°ìÊý¡¢¤µ¤¯¤é¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¼«Ê¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢¡ÖÅ·Ð§ Ã±ÉÊ¡×¡ß3¤Ë¡Ö³¤Ï·Å·¤×¤éÀ¹¹ç¤»¡×¡ß2¤È¡¢ÍÈ¤²Êªº×¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¤â¤¨¤¢¤º¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¿©¤Ù¿Ô¤¯¤¹¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢°ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤¨¤¢¤º¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¼÷»Ê²ÈÂ²À¹¤ê¡Ø¤À¤ó¤é¤ó¡Ù¡×¡£Âç¹¥¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤ä¤Þ¤°¤í¤òËËÄ¥¤ê¤´Ëþ±Ù¡ª
ÂÐ¤¹¤ë¤µ¤¯¤é¤ÏÃãÏÒ¾ø¤·¤ò°ìµ¤¤Ë5¸ÄÃíÊ¸¤·¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤â¤¢Á³¡ª ¤³¤ì¤¬¤µ¤¯¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ì¿ÍÁ°¡ª¡©
4¿ÍÁ°¤Î¼÷»Ê¤òÊ¿¤é¤²¤¿¤â¤¨¤¢¤º¤Ï¡¢7ÉÊÌÜ¤Ë¡ÖºäÅìÈÄ¤½¤Ð¡Ê´ÓÂÀÏº¤»¤¤¤í¡Ë¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£¹¢±Û¤·È´·²¤Î¤½¤Ð¤ò½Ö¤¯´Ö¤Ë¿©¤Ù¤¤ê¡¢60Ê¬·Ð²á»þÅÀ¤Ç4.6kg¤ò´°¿©¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤â¤¨¤¢¤º¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤ó¤É¤¦ÂÀÏº¡×Ì¾Êª¤ß¤½¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö·ã¿É¤ß¤½¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¡ÊÀ¸Íñ¡¦¥Ð¥¿¡¼¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£Ì£ÊÑÍÑ¤Î¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Û¤ÜÍÏ¤«¤µ¤º¤Ë¸ý¤ØÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¦¤É¤ó¤òµÛ°ú¡ª
¤µ¤¯¤é¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¹ë²Ú¤Ê¡ÖÆÃ¾å¥¦¥Ê¥®½Å¡×¡Ê¢¨²Æµ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ë¤¬ÅþÃå¡£ìÔÂô¤Ë"¥¦¥Ê¥®¤Î¾º¤ê¿©¤¤"¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥È¥í¤Ã¥È¥í♡¡×¤ÈÌåÀä¡ª ¤³¤Î»þÅÀ¤Ç4.4kg¤ò´°¿©¤·¤Æ¤ë¤¬¡¢¤ªÊ¢¤Î¶ñ¹ç¤Ï¡Ö5¡Á6³ä¡×¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¡£
6.8kg¤ò´°¿©¤·¤¿¤â¤¨¤¢¤º¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ªÊ¢¡¢·ë¹½¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¥´¡¼¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¶ÉÌÌ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È¿©¤Ù¤¿¤é°ã¤¦¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤¨¤¢¤º¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÈ¤µÙ¤á¤Ç¡¢¤¹¤«¤µ¤º¡ÖÆÃ¾å¥¦¥Ê¥®½Å¡×¤òÃíÊ¸¡ª
¤µ¤¯¤é¤â¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¥´¡¼¡×¡ß5¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¡ÖºäÅì¤ß¤½¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¡¢¶Ã°Û¤Î°ßÂÞ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
µÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¿©¤ÙÂ³¤±¡¢¤â¤¨¤¢¤º¤Ï16ÉÊ(8.5kg)¡¢¤µ¤¯¤é¤Ï27ÉÊ(8.9kg)¤ò´°¿©¡ª 2¿Í¤È¤â2»þ´ÖÈ¾¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª²ñ·×¤Ï¡¢2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ5Ëü622±ß¡ª ¡Ö¤Ð¤ó¤É¤¦ÂÀÏº¡×¤µ¤ó¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª