BTS ジミン、新曲「Who」のステージを米「ザ・トゥナイト・ショー」で初披露！予告映像を公開

BTS(防弾少年団)のジミンが、「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)」で、新曲ステージを初披露する。本日(18日)、米NBCの人気番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」の公式SNSによると、ジミンは23日の午後12時35分に放送される同番組で、2ndソロアルバム「MUSE」のタイトル曲「Who」のステージを披露する予定だ。

Guess WHO?!@bts_bighit's #Jimin is back for a special performance of “Who” Monday, July 22 at 11:35/10:35c on @NBC! #JiminOnFallon #FallonTonight pic.twitter.com/bj3Y8awJ1r