PSYCHIC FEVER『THE FIRST TAKE』で披露した「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」の音源を配信リリース

■PSYCHIC FEVER「Just Like Dat」は、本命の女の子になかなか振り向いてもらえない男の気持ちを表現したドライブチューン

PSYCHIC FEVERが、7月18日に「Just Like Dat feat. JP THE WAVY - From THE FIRST TAKE」を配信リリースした。

Spotifyの国内含むバイラルチャートトップ50にてアジア9ヵ国でチャートイン、TikTokでは総再生回数が2億回を突破したPSYCHIC FEVER。

「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」は、1月にリリースしたJP THE WAVYプロデュースのEP『99.9 Psychic Radio』のリード曲で、本命で気になっている女の子にはなかなか振り向いてもらえない男の気持ちを現行のビートに乗せ、上ネタやドラムの打ち方で2000年代のヒップホップのヴァイブスに落とし込んだドライブチューン。JP THE WAVY自らもフィーチャリングとして参加している。

今回配信リリースされた『THE FIRST TAKE』バージョンの音源は、PSYCHIC FEVERメンバー7名とJP THE WAVYそれぞれの歌唱スタイルとテクニックで織りなす特別アレンジのパフォーマンスで、5月に公開された『THE FIRST TAKE』の動画はYouTube急上昇動画にもランクインした。

メイン写真:「Just Like Dat feat. JP THE WAVY - From THE FIRST TAKE」配信ジャケット

リリース情報

2024.07.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Just Like Dat feat. JP THE WAVY - From THE FIRST TAKE」

PSYCHIC FEVER OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/262