新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の患者の一部は主症状が回復した後も疲労感や息切れ、筋力の低下、認知機能の低下といった症状が続く「ロングCOVID」に悩まされています。パンデミック最初の2年間におけるロングCOVIDリスクの推移を調べた研究で、ワクチン接種やウイルス株の変化に伴って次第にロングCOVIDのリスクが低下していることが明らかになりました。

Postacute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection in the Pre-Delta, Delta, and Omicron Eras | New England Journal of Medicinehttps://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2403211Risk of long COVID declined over course of pandemic - Washington University School of Medicine in St. Louishttps://medicine.wustl.edu/news/risk-of-long-covid-declined-over-course-of-pandemic/Vaccine slashes chance of long Covid, says study, but risk remainshttps://www.statnews.com/2024/07/17/long-covid-risk-reduced-by-vaccination-coronavirus-nejm-study1182483/Vaccines Significantly Reduce the Risk of Long Covid, Study Finds - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2024/07/17/health/long-covid-vaccines.htmlアメリカの研究チームは退役軍人省の健康データから、2020年3月1日〜2022年1月31日にCOVID-19を発症した退役軍人44万1583人と、発症しなかった退役軍人474万8504人を抽出しました。研究対象となった人のうち約4分の3が白人で91%が男性であり、平均年齢は64歳だったとのこと。そして、「パンデミック初期の株(ワクチン接種が始まる前)」「デルタ株(2021年6月19日〜12月18日)」「オミクロン株(2021年12月19日〜2022年1月31日)」の3つの時期に分けて、COVID-19発症から1年間のロングCOVIDリスクについて分析を行いました。分析の結果、パンデミック初期の株では患者100人中10.42人がロングCOVIDになっていることが判明。デルタ株に感染したワクチン未接種患者ではその数が100人中9.51人に、ワクチン接種済み患者では100人中5.34人となり、ワクチン接種をしている患者はロングCOVIDのリスクが低下していることがわかりました。さらに、オミクロン株ではワクチン未接種患者のロングCOVIDリスクが100人中7.76人に、ワクチン接種済み患者では100人中3.5人となっていました。また、ロングCOVIDの症状が時間経過によって変化していることも報告されています。パンデミック初期のロングCOVIDでは衰弱性の疲労が主な特徴でしたが、オミクロン株では胃腸・代謝・筋骨格系の問題が疲労を上回っているとのことです。今回の研究結果は、パンデミックの過程で次第にロングCOVIDのリスクが低下していることに加え、ワクチン接種がロングCOVIDのリスクを大きく下げることも示しています。研究チームの分析によると、ワクチン接種者におけるロングCOVIDリスク低下のうち72%はワクチンによるものであり、残り28%はウイルスの遺伝子変異や医療体制の改善によるものだと結論付けられました。論文の共著者であり、セントルイス退役軍人省臨床疫学センター所長を務めるズィヤード・アル・アリー氏は、「デルタ株とオミクロン株の時期には、ワクチン接種者と未接種者でリスクに明確かつ有意な差がみられます。ですから、人々がCOVID-19は大したことがないと考えてワクチン接種を見送った場合、本質的にロングCOVIDのリスクが2倍になります」と指摘しています。その一方で、「オミクロン株ではワクチン接種者の3.5%がロングCOVIDになる」という数字は、依然として大きなリスクであるとアリー氏は主張。「これは100人中3〜4人がロングCOVIDになっているということです。感染と再感染を繰り返す人々の数を掛け合わせると、その数はより多くなります。このリスクは小さなものではありません」と述べました。