ジュエリーブランド「ケイウノ」から、ディズニーデザインのジュエリーケース『Hosekibako / 七宝宝石箱』3種類が登場!

『101匹わんちゃん』『バンビ』『わんわん物語』をモチーフに、七宝作家 菊地貴子さんが手掛ける本格的な宝石箱。

2024年8月2日(金)から、全国のケイウノ直営店および公式ブランドサイトで販売されるほか、巡回展示販売をケイウノ銀座本店、「Disney THE MARKET in 日本橋三越本店」にて開催し、実物を見ることができます。

ケイウノ<ディズニー>ジュエリーケース『七宝宝石箱』

ケイウノ公式サイトはこちら

税込価格:各462,000円(銅,七宝)

サイズ:縦90mm×横90mm×高さ60mm

ジュエリーケース『Hosekibako / 七宝宝石箱』は、伝統技法でディズニー・アニメーションのクラシック作品の素敵な瞬間を繊細に表現した宝石箱。

主に生き物や植物をモチーフにした作品づくりを行っている七宝作家 菊地貴子さんと、ケイウノの「自然の強さ、優しさ、美しさに理想の姿を見出す」というデザインコンセプトとマッチすることから、今回の企画が実現しました。

物語の瞬間を切り取ったような芸術性の高い逸品で、ディズニー・アニメーションのクラシック作品『101匹わんちゃん』『バンビ』『わんわん物語』の世界観が、伝統技法の七宝で繊細に表現されています。

巡回展示販売について

ケイウノ銀座本店、「Disney THE MARKET in 日本橋三越本店」にて巡回展示販売を予定。

・2024年8月2日(金)〜8月5日(月) ケイウノ銀座本店:東京都中央区銀座2丁目11−5 陽光銀座セントラルビル1F・2F

・2024年8月7日(水)〜8月19日(月) 最終日午後6時終了 「Disney THE MARKET in 日本橋三越本店」:東京都中央区日本橋室町1丁目4−1

※予定は予告なく変更となる可能性があります

各1点ずつの製作のため、販売しだい展示は終了となります。

『Hosekibako / 七宝宝石箱-101 Dalmatians-』

『101匹わんちゃん』の子犬たちが楽しそうに遊んでいる姿をデザイン。

ホワイトカラーをベースに、淡いピンク、ブルー、イエローなどの差し色がかわいらしい印象に。

側面には特徴的なダルメシアン模様も!

『Hosekibako / 七宝宝石箱 -Bambi-』

『バンビ』に登場する「とんすけ」のおしゃべりを、「バンビ」が興味深く聞いているような様子をデザイン。

側面は、作中「とんすけ」が生まれたばかりの「バンビ」に色んなことを教えるお花畑のシーンから描き起こしたデザインです。

『Hosekibako / 七宝宝石箱 -Lady and the Tramp-』

『わんわん物語』の作中で、スパゲティを出してもらった時に嬉しそうに「レディ」と「トランプ」が見つめ合うシーンをデザイン。

側面は「レディ」の家の壁紙の模様をモチーフにしています。

ディズニー・アニメーションのクラシック作品の素敵な瞬間を伝統技法で表現!

ケイウノ<ディズニー>ジュエリーケース『七宝宝石箱』の紹介でした。

ケイウノ公式サイトはこちら

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『101匹わんちゃん』『バンビ』『わんわん物語』!ケイウノ<ディズニー>ジュエリーケース『七宝宝石箱』 appeared first on Dtimes.