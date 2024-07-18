¸µµð¿Í¡¦¼ÄÄÍÏÂÅµ¡¢¡ÈµåÃÄ¥ë¡¼¥ë¡É¤ò¤ä¤Ö¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿½é°¦¼Ö¤Ï¹âµé¹ñ»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¡¡È¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡É°¦¼ÖÊ×Îò¤ò¸ø³«
¡¡¸µÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¼ÄÄÍÏÂÅµ»á¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¼ÄÄÍ»á¤¬¡È¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡É°¦¼ÖÊ×Îò¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡ÚºÇ¿·ÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¼ÄÄÍ»á¤Î½é°¦¼Ö¡¢Æâ³°ÁõÁ´Éô¸«¤»
¡¡¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ëÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤È²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤Ç¡¢¼ã¤¯¤·¤Æµð¿Í¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿¼ÄÄÍ»á¡£Ä¸»Ò¾¦¶È¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¡¢£²Ç¯½Õ¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡££³Ç¯»þ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÏÊýÂç²ñÇÔËÌ¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÌÈµö¼èÆÀ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¹âµé³°¹ñ»º¼Ö¤Ë¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹ë²Ú¤Î°ì¸À¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â15Âæ¤Ï¾è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼ÄÄÍ»á¤Î½é¤Î°¦¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«Æ°¼Ö»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¹ñ»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¼ÄÄÍ»á¤À¤¬¡¢¹ØÆþÅö»þ21ºÐ¡£Åö»þ¡¢¹â¹»Â´¶È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢5Ç¯´Ö¥Þ¥¤¥«¡¼¹ØÆþ¶Ø»ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ö¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡£¤Þ¤¿¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ÄÄÍ»á¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤½¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÈëÏÃ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½Å¤¤ÉÂµ¤¤ò´µ¤¤¡¢Ä¹¤¤Æþ±¡À¸³è¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÂÎÄ´¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤µ¤Ê¤«¡¢ÉÂ±¡¤Ë£±ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡Ä¡£¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Åö»þ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉÔ°Â¤¬½ü¤«¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Î¶â¸À¤òÌÀ¤«¤¹¡£¼ã¼ê»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿ÃÏ¹ö¤Î¡È°ËÅì¥¥ã¥ó¥×¡É¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÄÄÍ¤«¤é¤Î¡ÈÄ©Àï¾õ¡É¤Ë¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡£
¡ÚºÇ¿·ÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¼ÄÄÍ»á¤Î½é°¦¼Ö¡¢Æâ³°ÁõÁ´Éô¸«¤»
¡¡¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ëÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤È²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤Ç¡¢¼ã¤¯¤·¤Æµð¿Í¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿¼ÄÄÍ»á¡£Ä¸»Ò¾¦¶È¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¡¢£²Ç¯½Õ¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡££³Ç¯»þ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÏÊýÂç²ñÇÔËÌ¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÌÈµö¼èÆÀ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¹âµé³°¹ñ»º¼Ö¤Ë¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹ë²Ú¤Î°ì¸À¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â15Âæ¤Ï¾è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÈëÏÃ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½Å¤¤ÉÂµ¤¤ò´µ¤¤¡¢Ä¹¤¤Æþ±¡À¸³è¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÂÎÄ´¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤µ¤Ê¤«¡¢ÉÂ±¡¤Ë£±ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡Ä¡£¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Åö»þ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉÔ°Â¤¬½ü¤«¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Î¶â¸À¤òÌÀ¤«¤¹¡£¼ã¼ê»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿ÃÏ¹ö¤Î¡È°ËÅì¥¥ã¥ó¥×¡É¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÄÄÍ¤«¤é¤Î¡ÈÄ©Àï¾õ¡É¤Ë¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡£