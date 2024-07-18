½©¸µ¿¿²Æ¡¡ÇµÌÚºä»þÂå¤Ï¡ÖÄ«¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×ÁÇ´é¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡¥¯¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½©¸µ¿¿²Æ¡Ê30¡Ë¤¬17Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¤¥ï¥¯¥é¤»¤¤¤ä·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë2¡¦13¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÇµÌÚºä»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¿Äâ¡×¥¤¥ï¥¯¥é¤«¤é¡ÖÇµÌÚºä¤Î³§¤µ¤ó¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¤éÄ«¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢½©¸µ¤Ï¡ÖÄ«Áá¤á¤Î»Å»ö¤È¤«¤À¤È·ë¹½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤ì¤Æ¤Æ¡¢³Ú²°Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡È¤ª¤Ï¤è¡¼¡É¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤È¡¢Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë³Ú²°¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿²»Ï¤á¤ë»Ò¤È¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³ä¤ÈÄ«¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ë¤µ¤¬¤é¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£MC¤Î¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤»¤¤¤ä¤¬¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¤ó¤ÏÃ¯¤ä¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢½©¸µ¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤ä¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ä¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢½©¸µ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£³ä¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±Ç¤Ã¤Æ¤ë¤Þ¤ó¤Þ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£