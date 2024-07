ハッピーセットとユニバーサル・スタジオ・ジャパンがコラボレーションした「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」の第2弾ランナップが、7月19日(金)から期間限定で、全国の「マクドナルド」で発売される。■夏の外遊びが楽しくなりそう!今回「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」の第2弾として登場するのは、パレードのようなワクワク感満載の、水遊びや外遊びを楽しめるおもちゃ全6アイテム。

7月19日(金)から7月25日(木)までの期間、水の中に入れて遊べる「エージェントミニオンの水でっぽう」や「ジョーズの水でっぽう」をはじめ、「かぜをおこそう!ピットクルーミニオン」「おさるのジョージのシャボン玉」など、夏の外遊びにぴったりなアイテムがそろう。また、7月26日(金)からの第3弾は、第1弾&第2弾で登場したアイテムの中からいずれか一つを配布予定。第1弾をゲットしそびれた人も、まだチャンスがありそうだ。【「ハッピーセット『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ』第2弾」概要】発売日:7月19日(金)販売場所:全国の「マクドナルド」 ※一部店舗を除くMinions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentCG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.TM & (C) Universal Studios. All rights reserved. CR24‐2072