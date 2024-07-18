18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数219、値下がり銘柄数314と、値下がりが優勢だった。



個別ではＣｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、シンバイオ製薬<4582>、プレシジョン・システム・サイエンス<7707>が一時ストップ高と値を飛ばした。コージンバイオ<177A>、ロゴスホールディングス<205A>、サンワカンパニー<3187>、ＵＵＵＭ<3990>、プレイド<4165>など17銘柄は年初来高値を更新。ノイルイミューン・バイオテック<4893>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、ベガコーポレーション<3542>、セキュアヴェイル<3042>、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779>は値上がり率上位に買われた。



一方、光フードサービス<138A>、ログリー<6579>が年初来安値を更新。ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>、Ｗ ＴＯＫＹＯ<9159>、ＡＨＣグループ<7083>、ＧｒｅｅｎＢｅｅ<3913>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>は値下がり率上位に売られた。



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