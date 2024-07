【Xbox「デッドプール&ウルヴァリン」コラボコントローラー】応募期間:7月18日~8月11日

Microsoftは、7月24日の「デッドプール&ウルヴァリン」劇場公開を記念した「Xbox ワイヤレス コントローラー」プレゼントキャンペーンを7月18日に開始した。

今回対象となっているのは、デッドプールのたくましくも美しい曲線を描く「お尻」をデザインした「Xbox ワイヤレス コントローラー」。赤と黒のタクティカルスーツを着用したピッチリとラインが分かるお尻が丁寧に再現されている。

キャンペーンへの応募資格は18歳以上であること。Xboxの公式Xアカウント「@Xbox」をフォローし、「#xboxcheekycontrollersweepstakes」を含むプロモーション投稿のどれかひとつをオリジナルから文章を変えずにリポストすることで応募できる。

なお、今回のキャンペーンでは他にもデッドプールをモチーフにしたXbox Series Xやデッドプールの刀をイメージした装飾がついた特製Xbox スタンドなどもラインナップされている。

□「デッドプール特製デザイン! 驚きのカスタム Xbox ワイヤレス コントローラーが登場!」

Make his finest asset yours



Follow & Repost with #XboxCheekyControllerSweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X console & 2 Cheeky Controllers designed by Deadpool.‌



Ages 18+. Ends 8/11/24. Rules: https://t.co/G41n6ykYIU@Marvel Studios' Deadpool and Wolverine, in… pic.twitter.com/hSHZiA3EPb