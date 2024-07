【「リーグ・オブ・レジェンド」サマーイベント「アニマ部隊」】開催期間:7月18日~8月20日

ライアットゲームズはPC用MOBA「リーグ・オブ・レジェンド」(LoL)にて、7月18日からサマーイベント「アニマ部隊」を開始した。開催期間は8月20日まで。今回のイベントでは新たに「Vampire Survivors」ライクなPvEゲームモード「スワーム」が追加されている。

「スワーム」は最大3人のプレイヤーで新マップ「ファイナルシティ」内を動きながら敵の大群を倒し、ミッションをこなしながらできる限り長く生き延びることを目的としている。バトルを進めることで新たな武器やメンバーを解放でき、ゲームで獲得したゴールドを使って引き継ぎ可能なアップグレードを購入できる。

また「バトルドーヴ セラフィーン」、「プライモーディアン エイトロックス」などの「アニマ部隊」スキンも登場する。イベントパスを購入すれば、限定クロマやボーダー、エモートなども獲得できる。

この他新チャンピオン「オーロラ」も実装。トップレーン、ミッドレーンのどちらでも戦える自由度の高さが持ち味で、「精霊状態」に入る能力を持ったスカーミッシャーメイジだという。

TM & (C) 2024 Riot Games, Inc. League of Legends and all related logos, characters, names and distinctive likenesses thereof are exclusive property of Riot Games, Inc. All Rights Reserved.