【ROSIER by Her lip to】エクスクルーシブコレクションに新作が登場♡

ランジェリーブランド｢ROSIER by Her lip to｣は、Exclusive Collectionの新作2型を、2024年7月31日(水)より開催する伊勢丹新宿店 マ･ランジェリー ポップアップショップにて先行発売し、8月16日(金)19:00より公式サイトにて発売いたします。大人気のエクスクルーシブコレクションの新作を、ぜひチェックしてくださいね。

大人気コレクションに新作が登場

大好評のROSIER by Her lip toのExclusive Collectionから、2型のランジェリーが新登場!

“人生をバラ色”に彩るドレスのような華やかなデザインに仕上げた｢La Vie en Rose Bra｣と、モダンエレガンスな雰囲気に仕上げた｢Rose Veil Bra｣をラインアップ。ボトムは、ショーツorソングから組み合わせをえらべます。

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【ROSIER by Her lip to】新作紹介

La Vie en Rose Bra

ブランドを代表するノンワイヤーブラ｢Everyday Essential Bra｣の着け心地はそのままに、レースを全面にほどこした華やかなデザイン。アンティーク風の繊細なレースと、弧を描く大きなスカラップが印象的なローズ柄のストレッチレースの2種のレースを組み合わせて、気品のあるドレスのような雰囲気に仕上げました。

ショーツとソングも、繊細なローズ柄のレースをたっぷりと使ったどこから見ても美しいデザイン。上品な中にもちょっとした遊び心と安定した履き心地も忘れない、こだわりのつまったアイテムとなっています。

･La Vie en Rose Bra 価格:7,900円(税込)

サイズ:B70/B75/C65/C70/C75/D65/D70/D75/E65/E70/E75/F65/F70(カラー:pale pink/powder blue)

･La Vie en Rose Shorts 価格:4,900円(税込)

サイズ:S/M/L(カラー:pale pink/powder blue)

･La Vie en Rose Thong 価格:4,700円(税込)

サイズ:S/M(カラー:pale pink/powder blue)

Rose Veil Bra

リバーレースにシアーなチュールをトリミングした、直線的な切り替えが特徴のランジェリー。正面はあえてレースのスカラップを出さないデザインで甘さを控え、クールな印象に。バックはレースの優雅なスカラップをいかして、色気のあるスタイルに。レースフルなのにクールでヘルシーなところがポイントです。

ショーツとソングにも、リバーレースをバックに一枚仕立てで使い、素肌にローズ柄が浮かび上がるデザインに。シアーなチュールネットの切り替えでちょっぴりクール&モダンに仕上げ、締め付け感のないやさしい履き心地にもこだわりました。

･Rose Veil Bra 価格:8,900円(税込)

サイズ:B70/B75/C65/C70/C75/D65/D70/D75/E65/E70/E75/F65/F70/F75(カラー:rose mauve/sheer black)

･Rose Veil Shorts 価格:4,900円(税込)

サイズ:S/M/L(カラー:rose mauve/sheer black)

･Rose Veil Thong 価格:4,700円(税込)

サイズ:S/M(カラー:rose mauve/sheer black)

【Her lip to】ポップアップについて

ポップアップショップのノベルティ

15,000円(税込)以上ご購入の方に、｢ROSIER Oval Pony Tie｣をプレゼント。

25,000円(税込)以上ご購入の方に、｢ROSIER Oval Pony Tie & ROSIER Stripe Pouch｣をプレゼント。

ポップアップショップの展開アイテム

Le Fleurage Bra Set(カラー:red dahlia/pink camelia)

Magnolia Tulle Lace Bra Set(カラー:garnet/mauve)

Ribbon Leavers Lace Bra Set(カラー:pink rouge/black)

Ribbon Leavers Lace Camisole Set(カラー:black)

Everyday Essential Bra(カラー:french mauve/nude rose/black/pearl blue/mocha)

Everyday Essential Shorts(カラー:french mauve/nude rose/black/pearl blue/mocha)

Everyday Essential Thong(カラー:french mauve/nude rose/black/pearl blue/mocha)

その他

･Everyday Essential Night Bra(カラー:nude rose/french mauve/black)

･Everyday Magical Lacy Shorts(カラー:nude rose/french mauve/black)

･Everyday Magical Lacy Thong(カラー:nude rose/french mauve/black)

･ROSIER Bra Camisole(カラー:mocha/shell blue/petale/rose/black)

新作ランジェリーをチェック

ROSIER by Her lip toで大人気のエクスクルーシブコレクションから、新作ランジェリーが登場します!

どちらも、素肌に映えるレースをふんだんに使ったランジェリーとなっており、ジュエリー感覚でまとえるデザインが美しいですね。皆さんは、どちらのランジェリーが気になりましたか?

ポップアップショップにて先行発売されるので、この機会に購入してノベルティもあわせて手に入れてくださいね♪