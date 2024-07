【『リアルサウンド~風のリグレット~』オーディオブック】7月18日 配信開始価格:2,200円

フロムイエロートゥオレンジは、オーディオブック「リアルサウンド~風のリグレット~」を本日7月18日に発売した。価格は2,200円。

本作は、1997年に発売されたセガサターン用ソフト「リアルサウンド~風のリグレット~」が原作のオーディオブック。ゲームクリエイターの飯野賢治氏と脚本家の坂元裕二氏がタッグを組み、“一切画面のない音だけのゲーム”という異色の作品がオーディオブックという新たな形でよみがえる。

オトバンク「audiobook .jp」やAmazon「Audible」で購入可能。スペシャル特典として、坂元裕二氏による「オリジナル脚本ブック(PDF)」と発売当時にプロモーション用として収録された飯野賢治氏による「飯野賢治メッセージ(ボーナストラック)」が収録される。

(C)2024 From Yellow To Orange Co., Ltd.