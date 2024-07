バンプレストブランドから、「ペヤング ソースやきそば」でおなじみの「ペヤング」シリーズのクレーンゲーム景品が登場!

本物そのままの見た目がインパクト抜群です。

バンプレスト「ペヤング ソースやきそば超大盛クッション」「ペヤング カバンに付けられるぬいぐるみ」

「ペヤング ソースやきそば」でおなじみの「ペヤング」シリーズがクレーンゲーム景品になりました!

約45cmというボリュームの「ペヤング ソースやきそば超大盛クッション」と、バッグなどにつけて持ち歩ける「ペヤング カバンに付けられるぬいぐるみ」が登場します。

ペヤング ソースやきそば超大盛クッション

©まるか食品 「ペヤング」はまるか食品の登録商標です。

登場時期:2024年7月23日(火)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約45cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/item/2719125/

ペヤング ソースやきそば超大盛が、大きなサイズのクッションになって登場!

ペヤング ソースやきそばを2倍にボリュームUPした横長パッケージの貫禄はそのままに、ふかふかのクッションになっています。

©まるか食品 「ペヤング」はまるか食品の登録商標です。

大きなロゴや調理方法、栄養成分表示、フタの凹凸を模したフィルムなどパッケージを完全再現!

約45cmという包み込まれるような大きさで、リラックスできそうです。

ペヤング カバンに付けられるぬいぐるみ

©まるか食品 「ペヤング」はまるか食品の登録商標です。

登場時期:2024年7月25日(木)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全4種

サイズ:約13cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/item/2719126/

「ペヤング」の人気シリーズがマスコットに!

ペヤング ソースやきそば、ペヤング 激辛やきそば、ペヤング 獄激辛やきそば、ペヨング ソースやきそばの4種類です。

©まるか食品 「ペヤング」はまるか食品の登録商標です。

約13cmという本物とほぼ同じ大きさなのもポイント!

ボールチェーン付きで、バッグなどにつけてお気に入りのペヤングをアピールできます。

まるで本物みたいなユニークなアイテムが登場!

バンプレスト「ペヤング ソースやきそば超大盛クッション」は2024年7月23日(火)より、「ペヤング カバンに付けられるぬいぐるみ」は2024年7月25日(木)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post おなじみのパッケージそのまま!バンプレスト「ペヤング ソースやきそば超大盛クッション」「ペヤング カバンに付けられるぬいぐるみ」 appeared first on Dtimes.