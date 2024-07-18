ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡¢¾¾ËÜ¿Í»ÖºÛÈ½¤á¤°¤ëÊóÆ»¡Ö¾ì³°Àï¡©¡×¡Ö¤ä¤ä²ÃÇ®¡×
½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê62¡Ë¤ÎÉ×¤Ç°å»Õ¤ÎÌÚ²¼Çî¾¡»á¡Ê56¡Ë¤¬28Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê60¡ËÂ¦¤È¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×Â¦¤ÎºÛÈ½¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÌÚ²¼»á¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤«¤é¤ÎÀ¹Ô°Ù¶¯Í×Èï³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿½÷À¤Î½ÐÄîË¸³²¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëÃËÀÊÛ¸î»Î¡ÖX»á¡×¤Î¿·¾Ú¸À¤Ê¤É¤¬¼è¤êº»ÂÁ¡Ê¤¶¤¿¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¡¢¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÈÊ¸½Õ¤Î¾ì³°Àï¡©¤¬¡¢¤ä¤ä²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¾¾ËÜ¤µ¤óÂ¦¤ÎºîÀï¤ÏÀµ¹¶Ë¡¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢²¿²ó¤â¤³¤³¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ï¡¢À¤ÏÀ¤ä¥Þ¥¹¥³¥ßÊóÆ»¤Ï¡¢1¥ß¥ê¤â±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐA»Ò¤µ¤ó¤¬Ëü¤¬°ì±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¾¡¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Ê¸½Õ¤Î¼èºà¤¬½½Ê¬¤ÇÌµ¤«¤Ã¤¿¤ÈºÛÈ½´±¤¬È½ÃÇ¤¹¤ëÍÍ¤Ë¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿Êý¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬ÊóÆ»¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë¶ÉÀ¤´Ö¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¶²¤í¤·¤¤¸½¼Â¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¾¡Íø¤òµ§¤ë1¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£