最大78％OFF！ BNE「ダウンロード版セール」開催中！「ガンダムブレイカー３」や「ドラゴンボール ゼノバース２ for Nintendo Switch」など
バンダイナムコエンターテインメントのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールが開催中だ。
セール期間中、PlayStationStoreでは「ガンダムブレイカー３ Welcome Price!!」が63％OFF、「GOD EATER 3」が25％OFFになるなど大幅プライスダウン！
さらに、ニンテンドーeショップでは「ドラゴンボール ゼノバース２」が34％OFFとお買い得となるこの機会をお見逃しなく！
また、「テイルズオブ」タイトルが割引価格となるセールも同時開催中となっているので、こちらも注目だ。
詳細は以下よりセール公式HPを確認してほしい。
【PlayStation Store】
＜セール期間＞
2024年7月17日（水）〜 2024年8月14日（水）
【セール対象：PlayStation4】
「ガンダムブレイカー３ Welcome Price!!」
販売価格：3,960円（税込）⇒【63％OFF】セール販売価格：1,465円（税込）
「ガンダムブレイカー３ BREAK EDITION」
販売価格：9,460円（税込）⇒【69％OFF】セール販売価格：2,932円（税込）
「機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON」
販売価格：9,020円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：3,608円（税込）
「機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON プレミアムサウンドエディション」
販売価格：12,320円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：4,928円（税込）
など
【PlayStation Store】
＜セール期間＞
2024年7月17日（水）〜 2024年7月31日（水）
【セール対象：PlayStation5／PlayStation4】
「ドラゴンボール ゼノバース２ スーパーデラックスエディション」
販売価格：6,380円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：5,104円（税込）
「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」
販売価格：7,480円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：4,862円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【40％OFF】セール販売価格：4,488円（税込）
「鉄拳8」
販売価格：9,680円（税込）⇒【43％OFF】セール販売価格：5,517円（税込）
など
【セール対象：PlayStation4】
「GOD EATER 3」
販売価格：3,960円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【30％OFF】セール販売価格：2,772円（税込）
「GOD EATER RESURRECTION」
販売価格：2,970円（税込）⇒【34％OFF】セール販売価格：1,960円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【40％OFF】セール販売価格：1,781円（税込）
「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ」
販売価格：3,850円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：2,310円（税込）
「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナムエディション」
販売価格：6,578円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：3,946円（税込）
「GUNDAM VERSUS」
販売価格：9,020円（税込）⇒【78％OFF】セール販売価格：1,984円（税込）
「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」
販売価格：6,270円（税込）⇒【53％OFF】セール販売価格：2,946円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【60％OFF】セール販売価格：2,507円（税込）
「テイルズ オブ ゼスティリア ＆ ベルセリア ダブルパック」
販売価格：9,900円（税込）⇒【65％OFF】セール販売価格：3,465円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【70％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
「ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン」
販売価格：9,020円（税込）⇒【56％OFF】セール販売価格：3,968円（税込）
「ソードアート・オンライン フェイタル・バレット コンプリートエディション」
販売価格：7,920円（税込）⇒【63％OFF】セール販売価格：2,930円（税込）
など
【ニンテンドーeショップ】
＜セール期間＞
2024年7月17日（水）〜 2024年7月30日（火）
【セール対象：Nintendo Switch】
「ドラゴンボール ゼノバース２ for Nintendo Switch」
販売価格：2,970円（税込）⇒【34％OFF】セール販売価格：1,960円（税込）
「ドラゴンボール ゼノバース2 アルティメットエディション」
販売価格：9,900円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：7,920円（税込）
「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」
販売価格：7,678円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）
「NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ」
販売価格：8,360円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：5,852円（税込）
「呪術廻戦 戦華双乱」
販売価格：8,470円（税込）⇒【34％OFF】セール販売価格：5,590円（税込）
「スーパーロボット大戦T」
販売価格：9,460円（税込）⇒【57％OFF】セール販売価格：3,990円（税込）
「スーパーロボット大戦Ｖ」
販売価格：8,360円（税込）⇒【52％OFF】セール販売価格：3,990円（税込）
「スーパーロボット大戦Ｘ」
販売価格：8,360円（税込）⇒【52％OFF】セール販売価格：3,990円（税込）
「GOD EATER 3」
販売価格：3,960円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
など
【ニンテンドーeショップ】
＜セール期間＞
2024年7月17日（水）〜 2024年7月28日（日）
【セール対象：Nintendo Switch】
「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」
販売価格：6,270円（税込）⇒【52％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
「テイルズオブシンフォニア REMASTER」
販売価格：5,478円（税込）⇒【27％OFF】セール販売価格：3,990円（税込）
「テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル」
販売価格：8,800円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：6,600円（税込）
その他、さまざまなゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中。
詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（ https://dl-scp.bn-ent.net/ ）を確認。
「ガンダムブレイカー３ Welcome Price!!」
(C)創通・サンライズ
「ドラゴンボール ゼノバース」 ／ 「ドラゴンボール ゼノバース２ for Nintendo Switch」
(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「GOD EATER 3」
GOD EATER3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ」
(C)創通・サンライズ
「ドラゴンボール ゼノバース２ for Nintendo Switch」
(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」
(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会
(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社
(C)荒木飛呂彦／集英社
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ」
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
(C)劇場版NARUTO製作委員会 2012
(C)劇場版NARUTO製作委員会 2014
(C)劇場版BORUTO製作委員会 2015
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「呪術廻戦 戦華双乱」
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
(C) 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会
(C)芥見下々／集英社
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.
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