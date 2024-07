最大78％OFF！ BNE「ダウンロード版セール」開催中！「ガンダムブレイカー３」や「ドラゴンボール ゼノバース２ for Nintendo Switch」など

バンダイナムコエンターテインメントのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールが開催中だ。

セール期間中、PlayStationStoreでは「ガンダムブレイカー3 Welcome Price!!」が63%OFF、「GOD EATER 3」が25%OFFになるなど大幅プライスダウン!

さらに、ニンテンドーeショップでは「ドラゴンボール ゼノバース2」が34%OFFとお買い得となるこの機会をお見逃しなく!





また、「テイルズオブ」タイトルが割引価格となるセールも同時開催中となっているので、こちらも注目だ。



詳細は以下よりセール公式HPを確認してほしい。

【PlayStation Store】

【セール対象:PlayStation4】

<セール期間>2024年7月17日(水)〜 2024年8月14日(水)「ガンダムブレイカー3 Welcome Price!!」販売価格:3,960円(税込)⇒【63%OFF】セール販売価格:1,465円(税込)「ガンダムブレイカー3 BREAK EDITION」販売価格:9,460円(税込)⇒【69%OFF】セール販売価格:2,932円(税込)「機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON」販売価格:9,020円(税込)⇒【60%OFF】セール販売価格:3,608円(税込)「機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON プレミアムサウンドエディション」販売価格:12,320円(税込)⇒【60%OFF】セール販売価格:4,928円(税込)など

【PlayStation Store】

【セール対象:PlayStation5/PlayStation4】

【セール対象:PlayStation4】

<セール期間>2024年7月17日(水)〜 2024年7月31日(水)「ドラゴンボール ゼノバース2 スーパーデラックスエディション」販売価格:6,380円(税込)⇒【20%OFF】セール販売価格:5,104円(税込)「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」販売価格:7,480円(税込)⇒【35%OFF】セール販売価格:4,862円(税込)⇒PlayStationPlus加入者【40%OFF】セール販売価格:4,488円(税込)「鉄拳8」販売価格:9,680円(税込)⇒【43%OFF】セール販売価格:5,517円(税込)など「GOD EATER 3」販売価格:3,960円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)⇒PlayStationPlus加入者【30%OFF】セール販売価格:2,772円(税込)「GOD EATER RESURRECTION」販売価格:2,970円(税込)⇒【34%OFF】セール販売価格:1,960円(税込)⇒PlayStationPlus加入者【40%OFF】セール販売価格:1,781円(税込)「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ」販売価格:3,850円(税込)⇒【40%OFF】セール販売価格:2,310円(税込)「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナムエディション」販売価格:6,578円(税込)⇒【40%OFF】セール販売価格:3,946円(税込)「GUNDAM VERSUS」販売価格:9,020円(税込)⇒【78%OFF】セール販売価格:1,984円(税込)「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」販売価格:6,270円(税込)⇒【53%OFF】セール販売価格:2,946円(税込)⇒PlayStationPlus加入者【60%OFF】セール販売価格:2,507円(税込)「テイルズ オブ ゼスティリア & ベルセリア ダブルパック」販売価格:9,900円(税込)⇒【65%OFF】セール販売価格:3,465円(税込)⇒PlayStationPlus加入者【70%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)「ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン」販売価格:9,020円(税込)⇒【56%OFF】セール販売価格:3,968円(税込)「ソードアート・オンライン フェイタル・バレット コンプリートエディション」販売価格:7,920円(税込)⇒【63%OFF】セール販売価格:2,930円(税込)など

【ニンテンドーeショップ】

セール特設ページ

【セール対象:Nintendo Switch】

<セール期間>2024年7月17日(水)〜 2024年7月30日(火)「ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch」販売価格:2,970円(税込)⇒【34%OFF】セール販売価格:1,960円(税込)「ドラゴンボール ゼノバース2 アルティメットエディション」販売価格:9,900円(税込)⇒【20%OFF】セール販売価格:7,920円(税込)「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」販売価格:7,678円(税込)⇒【35%OFF】セール販売価格:4,990円(税込)「NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ」販売価格:8,360円(税込)⇒【30%OFF】セール販売価格:5,852円(税込)「呪術廻戦 戦華双乱」販売価格:8,470円(税込)⇒【34%OFF】セール販売価格:5,590円(税込)「スーパーロボット大戦T」販売価格:9,460円(税込)⇒【57%OFF】セール販売価格:3,990円(税込)「スーパーロボット大戦V」販売価格:8,360円(税込)⇒【52%OFF】セール販売価格:3,990円(税込)「スーパーロボット大戦X」販売価格:8,360円(税込)⇒【52%OFF】セール販売価格:3,990円(税込)「GOD EATER 3」販売価格:3,960円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)など

【ニンテンドーeショップ】

【セール対象:Nintendo Switch】

<セール期間>2024年7月17日(水)〜 2024年7月28日(日)「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」販売価格:6,270円(税込)⇒【52%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)「テイルズオブシンフォニア REMASTER」販売価格:5,478円(税込)⇒【27%OFF】セール販売価格:3,990円(税込)「テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル」販売価格:8,800円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:6,600円(税込)



その他、さまざまなゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中。

詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP( https://dl-scp.bn-ent.net/ )を確認。





「ガンダムブレイカー3 Welcome Price!!」

(C)創通・サンライズ



「ドラゴンボール ゼノバース」 / 「ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch」

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「GOD EATER 3」

GOD EATER3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ」

(C)創通・サンライズ



「ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch」

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」

(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社

(C)荒木飛呂彦/集英社

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ」

(C)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

(C)劇場版NARUTO製作委員会 2012

(C)劇場版NARUTO製作委員会 2014

(C)劇場版BORUTO製作委員会 2015

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「呪術廻戦 戦華双乱」

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会

(C)芥見下々/集英社

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.