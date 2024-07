米ニューヨーク在住の元NHKでフリーアナウンサーの久保純子(52)が18日、自身のインスタグラムを更新。長女の大学卒業式でのショットを披露した。

「感謝 I am so grateful for so much」とつづると、ガウンに帽子姿で花束を手にした長女に手をやる自身のショットをアップ。さらに次女と夫と思われる人物も交えた家族ショットや姉妹のショットなども投稿した。

2000年に結婚し、現在はニューヨークに在住。02年に長女、08年に次女を出産している。

久保の投稿に、フォロワーからは「おめでとうございます また新たなステージの始まりですね」「とても素敵です」「ご卒業ですね」といった反響が寄せられている。