¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î´üÂÔÃÍ¤¬²¼¤¬¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Îº£¥ª¥Õ¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¤«¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×°ÜÀÒÏÃ
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤«¡£º£¥ª¥Õ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡À¶µÜ¤Ïº£µ¨¡¢¥¥ã¥ó¥×Ä¾Á°¤Îº¸Â´ØÀáÇ±ºÃ¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢£´·î19Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÉÔ¿¶¤Î¤¿¤á¡¢£µ·î£¶Æü¤ËºÆ¤Ó¥Õ¥¡¡¼¥àÍî¤Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£··î£¹Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¤Ï±äÄ¹10²ó¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤ëº£µ¨£±¹æ¤òÊü¤Ä¡£ËÜ¿Í¤Ïº£µ¨83ÂÇÀÊÌÜ¤ÎÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢
¡Ö¤ä¤Ã¤È½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤¬ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¸·¤·¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤âæÊ¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï³«ËëÄ¾¸å¤«¤é°ì»þ¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¶µÜÈ´¤¤Ç¤Î¤³¤È¡£µå±ã¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄÅª¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀ¶µÜ¡¢À¶µÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡³Î¤«¤Ë²Ú¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤¬¡¢£··î16Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£±³ä£·Ê¬£µÎÒ¡¢£¹ÂÇÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â£±·³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤â¡¢°·¤¤Êý¤Ëº¤¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤ëµåÃÄOB¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÀ¶µÜ¤Ï¥É¥é£±¤À¤·¡¢ÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ë°ìÊý¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤³¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒÏÃ¤À¡£µåÃÄOB¤¬Â³¤±¤ÆÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖµÈÅÄµ±À±¤ò¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ê¤é¤ä¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤ëµåÃÄ¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤äÉÏÂÇ¤Îºå¿À¤ÏÍÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡²¾¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥ÈÍ×°÷¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ºå¿À¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤äÃæÆü¡¦ºÙÀîÀ®Ìé¤Î¤è¤¦¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥ÈÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¡¢°ÜÀÒ¤·¤Æ¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ä¾ÀÜ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹µåÃÄ¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤¹¤éÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤Î¤¬¡¢µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀ¶µÜËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ù¥¿¡¼¤ÊÁªÂò¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê°¤Éô¾¡É§¡Ë