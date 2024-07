YG新人ガールズグループのBABYMONSTERが、「FOREVER」振り付け映像のビハインドを17日公開した。ときめきをいっぱい抱いてセット場に入ったBABYMONSTERは、茶目っ気たっぷりの姿で雰囲気を盛り上げた。しかし、撮影が始まると、あっという間に曲に没頭し、繊細な表情演技と節度のあるダンスラインを披露。完成度を高めるためのBABYMONSTERの努力は続いた。各場面のモニタリングはもちろん、粘り強いチームワークでお互いにフィードバックを交わしながら練習を繰り返す。ラミーは几帳面に動線をチェックしてくれるかと思えば、ダンスブレイク区間を心配していたチキタはメンバーたちの暖かい激励の中で完璧なキリングパートを完成させた。

続いてBABYMONSTERは、前の衣装とはまた違う魅力のカラフルな衣装で登場。撮影の後半ではさらにエネルギーを引き上げ、最善を尽くして舞台を飾った。メンバーたちは「みんなとても苦労したし、ファンの方々が『FOREVER』をたくさん好きになってほしい」と語った。BABYMONSTERは8月10·11日、ソウル慶熙大学校平和の殿堂で「[BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THE RE]FINALE IN SEOUL」を開催予定。韓国国内初のファンミーティングの席であるこの公演は両日とも全席売り切れている。ソニーミュージックオフィシャルサイト:https://www.sonymusic.co.jp/artist/BABYMONSTER/日本版オフィシャルサイト:https://yg-babymonster-official.jp/日本版オフィシャルX(旧twitter):https://twitter.com/_BABYMONSTER_JPInstagram:https://www.instagram.com/babymonster_ygofficial/TikTok:https://www.tiktok.com/@babymonster_yg_tiktokFacebook:https://www.facebook.com/BABYMONSTER.ygofficial/