BABYMONSTER、新曲「FOREVER」ダンスムービーのビハインド映像公開

■「みんなとても苦労したし、ファンの方々が『FOREVER』をたくさん好きになってほしい。多くの関心をお願いする」

BABYMONSTERが7月1日にリリースした新曲「FOREVER」のダンス映像のビハインド映像を公開した。

ときめきをいっぱい抱いてセットに入ったBABYMONSTERは、茶目っ気たっぷりの姿で雰囲気を盛り上げた。しかし、撮影が始まると、メンバーたちはあっという間に曲に没頭し、繊細な表情演技と節度のあるダンスラインを披露し、感嘆を誘った。

完成度を高めるためのBABYMONSTERの努力は続いた。各場面のモニタリングはもちろん、粘り強いチームワークでお互いにフィードバックを交わしながら練習を繰り返したのだ。ラミーは几帳面に動線をチェックしてくれるかと思えば、ダンスブレイクのパートを心配していたチキタはメンバーたちの温かい激励のなかで完璧なキリングパートを完成させた。

続いてBABYMONSTERは、前の衣装とはまた違う魅力のカラフルな衣装で登場。いつの間にか撮影の後半になったが、さらにエネルギーを引き上げ、最善を尽くして舞台を飾った。

メンバーたちは「みんなとても苦労したし、ファンの方々が『FOREVER』をたくさん好きになってほしい。多くの関心をお願いする」と語った。

BABYMONSTERは、SBS『人気歌謡』のステージを最後に「FOREVER」の活動を成功裏に終えた。彼女たちが所属するYGエンターテインメントは「正規アルバム発売に先立って先行公開曲であるだけに当初放送活動を予定しなかったが、ファンの方々の愛に応えようと1週間の活動を準備していた。皆さんへの楽しいプレゼントになることを願う」と伝えた。

BABYMONSTERは8月10・11日に韓国・ソウルでファンミーティング『[BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THE RE]FINALE IN SEOUL』を開催する。

