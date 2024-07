電気ではなく天然ガスとのハイブリッド車。

世界各国では化石燃料を使わず、排気ガスを出さない電気自動車が続々と作られている昨今。電気とガソリン、両方の特性を上手く使ったハイブリッド車もあります。

バイクでも電動がアレコレ作られていますが、ハイブリッドはほとんど聞かないかも?

圧縮天然ガスとのハイブリッド

Image: Bajaj Auto Ltd.

インドのバジャージ・オートが開発したのが、2Lのガソリンと12.5L(重さ2kg)のCNG(圧縮天然ガス)両方のタンクを積み、任意で燃料を切り替えて走る「Freedom 125」。

見た目は普通のバイクですが、ガソリンタンクは補助的な役割で、シートの下には消化器のように円筒形のCNGタンクが隠れています。

Image: Bajaj Auto Ltd.

CNG(圧縮天然ガス)とは?

CNS(圧縮天然ガス)は天然ガスを気体のまま高圧で容器に貯蔵したもの。ガソリンの半額程度の安さでクリーンなんですって。そのお陰でオイルの劣化も抑えられ、交換時期が長くなるようです。

またCNGのみの航続距離は200kmで、ガソリンと合わせると330kmという超長距離を走れます。

最高時速はガソリンだと93.4kmですが、CNGだと90.5kmと微妙に遅くなるそうな。気にならない差ですけどね。

タンクは独自のフレームがシッカリと守っています。クラッシュテストの様子では、正面衝突してもトラックに横っ腹を轢かれても、外れたりズレたり、ガス漏れしない頑丈な構造なのが分かります。

スマホとの連携も

Bluetooth接続機能があり、繋げているスマホに電話がくると誰がかけてきたのかが分かります。不在着信と充電残量も、デジタル表示のメーターで一目瞭然です。

Image: Bajaj Auto Ltd.

価格は11万ルピー(約21万円)。普通に走れて空気を汚さず安上がりなら大歓迎ですが…、問題はCNGの補給が簡単にできるか?ですかね。

Source: Instagram, Bajaj Auto Ltd. via NEW ATLAS