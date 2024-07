(MCU)『デッドプール&ウルヴァリン』では、“俺ちゃん”ことデッドプールと、“爪野郎”ウルヴァリンが待望の共演を果たす。しかし、他にも注目の共演キャラクターがいるようだ。ワンちゃんのデッドプール、その名も“ドッグプール”である。

これまで映画の宣伝は、ライアン・レイノルズとヒュー・ジャックマンによるズッ友共演が見どころであることに重きが置かれているようで、予告編でチラリと登場するドッグプールについての情報は少ない。かなり個性的な見た目をしてているドッグプールだが、おそらくマルチバースの別世界における犬のデッドプールなのだろう。

一体ドッグプールとは何者なのか?韓国で行われたインタビューで、ショーン・レヴィ監督が教えてくれた。

「ご存知かもしれませんが、ドッグプールは原作コミックに登場するキャラクターです。デッドプール・コァのたくさんいる変異体のうちのひとつ。そこで、世界で最も醜い犬を探していたら、イギリスで最も醜い犬として賞も受賞したペギーという犬を見つけたんです。今やスター犬ですね。」

ペギーは、パグとチャイニーズ・クレステッド・ドッグの交配種。自身のInstagramアカウントも開設されてされていて、フォロワー数も12万ほど(本記事時点)。直近の投稿では『デッドプール&ウルヴァリン』に関するものが中心だが、さかのぼってみると映画出演前のプライベートショット(?)をたくさんみることができる。しわしわの風貌、いつも出しっぱなしの舌。「イギリス一醜い」称号が与えられたようだが、ブチャカワで愛らしい。

「ウェイド・ウィルソンはドッグプールのことが大好きなんです」と、レヴィ監督は説明を続ける。「なぜなら、自分より醜い唯一の生き物だからです。恐ろしい見た目をしている同士として、ウェイドは彼女のことをソウルメイトだと思っています。2人の間には本物の、愉快な繋がりがあるんですよ」。

ウェイド・ウィルソンは『デッドプール』1作目での人体実験によって、腐ったアボガド同士がヤったみたいな醜い風貌になってしまった。以来、基本的にはマスクで素顔を隠すようになったのだが、どうやら同じような空気感を持つドッグプールに特別な愛着を抱いたようだ。本編での掛け合いも楽しみにしたい。

ワンダフルな映画『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月24日、世界最速公開。

