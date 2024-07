この秋、最恐のテディベアが爆誕……?可愛らしいテディベアと友情をはぐくむ少女と家族の周囲で巻き起こる、不可解な現象と想像を絶する恐怖を描き全米を震撼させた話題作『IMAGINARY』が邦題を『イマジナリー』として、2024年11月8日(金)より日本公開となることが決定した。

本作では、『M3GAN/ミーガン』『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』のブラムハウス・プロダクションズと『ソウ』『ハンガー・ゲーム』シリーズなどを手掛けるライオンズゲートがタッグを組んだ。初解禁となった映像には、ある一家が体験する想像を絶する恐怖の一端が描かれる。

夫と継娘2人とともに暮らしている絵本作家のジェシカは、恐ろしい悪夢に苦しむ現在の環境を変えようと、幼い頃に暮らしていたかつての家へ引っ越すことに。その家の地下室で次女のアリスが見つけたのは、古びたテディベアだった。アリスはテディベアに“チョンシー”と名付け、親しくするようになるが、次第に家族に異変が起こり始める……。

© 2024 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

「チョンシーが“秘密の遊び”をしたいって」と語り、手を釘に打ち付けようとするアリスや、人の気配を追うチョンシーなど、不穏な空気が漂い始める。極めつけはラスト、軽やかなオルゴールのメロディを鳴らしながらゆっくりと近づいてきた“何か”が突如として豹変、襲い掛かってくる衝撃的な瞬間など、迫りくる恐怖の場面を捉えた映像が次々と映し出されている。

テディベアに秘められた衝撃の真実とは?そして恐怖に襲われるジェシカたち家族の運命は……。誰もが子供の頃に一度は遊んだであろう“可愛いくまちゃん”の概念をぶち壊す、期待高まる特報映像となっている。



ジェシカ役には、『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』のディワンダ・ワイズ、チョンシーと心を通わせるアリス役には「スーパーキティ」シリーズのパイパー・ブラウンが抜擢された。さらに「飛べないアヒル -ゲームチェンジャー-」のテーゲン・バーンズ、「ウォーキング・デッド」のトム・ペイン、「ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル」のマシュー・サトー、『ジャングル・クルーズ』のヴェロニカ・ファルコン、『NOPE/ノープ』のベティ・バックリーらを共演者に迎える。

監督・脚本は、『キック・アス/ジャスティス・フォーエバー』(2013)『フライト・ゲーム』(2014)などを手掛けたジェフ・ワドロー。ブラムハウスの空想が想像を絶する恐怖へと導く最新作『イマジナリー』に注目だ。THE RIVERでは、本作の先取りレビューも公開中なので、ぜひご一読を。

映画『イマジナリー』は2024年11月8日(金)全国公開。

