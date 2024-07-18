１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８２．８５ドル（＋２．０９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４５９．９ドル（－７．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０１３．７セント（－１０５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３９．２５セント（＋８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９８．００セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０９７．２５セント（＋６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．０６（＋０．２７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８２．８５ドル（＋２．０９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４５９．９ドル（－７．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０１３．７セント（－１０５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３９．２５セント（＋８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９８．００セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０９７．２５セント（＋６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．０６（＋０．２７）
出所：MINKABU PRESS