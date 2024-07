受賞者・受賞団体決定！第32回実用数学技能検定「数検」グランプリ

公益財団法人日本数学検定協会は、2023年度に数検を受検し優秀な成績を収めた個人・団体に贈る、第32回実用数学技能検定「数検」グランプリの各受賞者・受賞団体を決定しました。

第32回実用数学技能検定「数検」グランプリ

今回は、計24団体112人が受賞しました。

受賞者の最年少は8歳、最年長は78歳と幅広い年齢の受検者が受賞しており、これまでと変わらず生涯学習の一環としても幅広く数検が活用されていることがうかがえる結果となりました。

また、昨年にひきつづき、表彰式典を2024年7月31日(水)に開催します。

会場は、学士会館(東京都千代田区)です。

■今回の表彰で32回めを迎える「数検」グランプリとは

実用数学技能検定「数検」グランプリは、積極的に算数・数学の学習に取り組んでいる個人・団体の努力を称え、今後の学習や学習指導の励みとする目的で、成績優秀な個人・団体を表彰する制度です。

受賞者は、数検を受検した個人・団体から選出されます。

高齢者やご家族などで受検し優秀な成果を収められた個人には「会長賞」を、優秀な成果を収められた個人・団体には「金賞」がそれぞれ贈られます。

また、金賞受賞者でさらに卓越して優秀な成績を収めた個人・団体には「文部科学大臣賞」が贈られます。

なお、団体賞を受賞した団体において永く数学の指導に携わり、指導の成果を挙げられた方には「生涯学習功労賞」が贈られます。

1995年に第1回の表彰を行ってから32回めを迎える今回の表彰では、2023年度(2023年4月〜2024年3月)に数検を受検した個人・団体を対象に、同協会の顕彰評価会議(有識者による会議)によって厳正に選考し、各賞を決定しました。

■個人賞について

個人賞では、「文部科学大臣賞」7人、「会長賞」7人、「金賞」19人、「生涯学習功労賞」79人が受賞しました。

受賞者の最年少は8歳、最年長は78歳と幅広い年齢の受検者が受賞しており、生涯学習の一環としても幅広く数検が活用されていることがうかがえます。

また、「文部科学大臣賞」の受賞者は、7人中6人が小中学生で、若年層が数検合格を目標に自発的な学習で高い数学力を身につけ、優秀な成績を収めていることもわかります。

■団体賞について

団体賞には、「高等教育」「高等学校」「中学校」「小学校」「公教育団体」「一般団体」の6部門があり、「文部科学大臣賞」は、そのうち6部門6団体に贈られることが決定しました。

「金賞」は6部門18団体が受賞しました。

第32回実用数学技能検定「数検」グランプリ 受賞者一覧

同協会は、今後も、学校教育における数学指導がさらに充実し、国民のみなさまの数学への関心が高まるとともに、生涯を通じた数学学習がますます盛んになるよう事業の運営に邁進していきます。

◆「数検」グランプリの選考基準について

年間(4〜3月)の数検合格者ならびに実施団体を対象に、下記の選考基準によって賞を授与します。

<個人賞>

●金賞(1〜5級を対象)

〇継続して数検を受検し永く学習活動が続けられていること。

〇各階級の数検合格者から優秀な成績を収めたもので同協会の顕彰評価会議が認めた方(満点合格者が該当しない階級がある場合には、満点に準ずる成績優秀者から選考)。

●文部科学大臣賞(1〜5級を対象に各階級1人)

〇上記金賞受賞候補者のなかからさらに卓越して成績優秀であった合格者を対象に、同協会の顕彰評価会議が認めた方。

●会長賞

〇継続して数検を受検し学習活動が続けられていること。

〇親子等で受検し、ともに優秀な成果を収めた家族。

〇優秀な成果を収めた合格者のなかから、生涯学習にふさわしく、同協会の顕彰評価会議が認めた方。

●生涯学習功労賞

団体賞のなかから永く数学の指導に携わり、指導の成果を挙げられ、同協会の顕彰評価会議が認めた方。

<団体賞>(高等教育、高等学校、中学校、小学校、公教育団体、一般団体の6部門)

●金賞

〇継続して数検を活用され数学の学習活動が盛んであること。

〇奨励賞として選出された団体(年間を四半期に分け、各期間に実施された団体の中から優秀団体を奨励賞として表彰)のなかから合格率が上位50団体(目安)であること(ただし、合格率が同率の場合、団体の規模、学年、受検階級を考慮する)。

〇同協会の顕彰評価会議が認めた団体であること。

●文部科学大臣賞(高等教育、高等学校、中学校、小学校、公教育団体、一般団体の6部門の中から各部門1団体)

〇上記金賞受賞候補団体のなかからさらに卓越して優秀であった団体を対象に、同協会の顕彰評価会議が認めた団体。

◆表彰について

受賞者、受賞団体には、以下のとおり賞状および記念品が贈呈されます。

<個人賞>

○文部科学大臣賞/文部科学大臣賞状、記念品

○金賞/賞状、記念品

○会長賞/賞状、記念品

○生涯学習功労賞/賞状

<団体賞>

○文部科学大臣賞/文部科学大臣賞状、記念楯

○金賞/賞状、記念楯

文部科学大臣賞状と記念楯(見本)

◆「第32回実用数学技能検定『数検』グランプリ表彰式典」開催概要

開催日時 :2024年7月31日(水)14:00〜16:00

主催 :公益財団法人 日本数学検定協会

後援 :文部科学省

会場 :学士会館(東京都千代田区)

スケジュール:12:45 受付開始(受賞者・来賓・メディア関係者など)

14:00 第32回実用数学技能検定「数検」グランプリ表彰式典

14:05 同協会会長の挨拶・来賓からの祝辞

14:20 表彰

15:00 受賞者代表からのコメント

16:00 終了予定

※当日のスケジュール・内容は、予告なく変更する場合があります。

また、進行の状況によりそれぞれの開始時刻が変更になる場合があります。

※表彰式典には、文部科学大臣賞、そのほか一部の受賞者にご列席いただきます。

