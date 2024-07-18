¡Öæ«¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤«¤é¥Ò¥å¥ó¤Ã¤ÆÍî¤Á¤ë¤ä¤Ä¡×¡¡ÊÉÌÌ¤Ë¤¢¤ëàÆæ¤Î¥É¥¢á¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡©´ÉÍý¼Ô¤ËÊ¹¤¯
Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âæ«¤¹¤®¤ë¥É¥¢¡×¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥É¥¢¤Ê¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤´Í÷Äº¤³¤¦¡£
·úÊª¤ÎÊÉÌÌ¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È¥É¥¢¤¬¤¢¤ë¡£
ÆâÂ¦¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯³«¤±¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¡ª¡¡¤½¤ó¤ÊÌ¡²è¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤à¸÷·Ê¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢2024Ç¯7·î15Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ª¤ª¤Á¤«¡Ê¡÷ochika_SU24T¡Ë¤µ¤ó¤¬
¡Ö¥Û¥¯¥ÈÊ¸²½¥Û¡¼¥ë¤Ëæ«¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¥É¥¢¤¢¤Ã¤ÆÁð¡×
¤ÈÒì¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£
ÉÔ»×µÄ¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï6Ëü3000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤Î³«¤¯Àè´Ö°ã¤¨¤¿´¶¤¸¡×
¡ÖÍî¤Á¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤«¤é¥Ò¥å¥ó¤Ã¤ÆÍî¤Á¤ë¤ä¤Ä¡×
¡ÖRPG¥Ä¥¯¡¼¥ëÅÓÃæ¤ÇÅê¤²½Ð¤·¤¿´¶¤¸¡×
¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤ä¤Ä¡×
¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Á¥¹¤ÎÆæ¤ß¤¿¤¤¡×
¡ÖRPG¤Ê¤é¥ì¥Ù¥ë¤ò¤«¤Ê¤ê¾å¤²¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤Èâ¤À¡×
¤³¤Î¥É¥¢¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡©
16Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤ª¤ª¤Á¤«¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥É¥¢¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢15Æü¤Î¸áÁ°11»þ
º¢¡£È¯¸«»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö¤Õ¤È·úÊª¤Î¾å¤ò¸«¾å¤²¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤ËÈâ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾ì¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯æ«¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¥É¥¢¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤......¡©
Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÁû¤¬¤»¤¿¤½¤Î¿¿Áê¤ò16Æü¡¢¥Û¥¯¥ÈÊ¸²½¥Û¡¼¥ë¡ÊÄ¹Ìî¸©¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û¡Ë¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥É¥¢¡¢Áë¤Õ¤¥´¥ó¥É¥é¤Î¼ýÇ¼¸Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸í¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦"æ«"¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥È......¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬17Æü¡¢Æ±¥Û¡¼¥ë¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È´ë²è¹Êó²Ý¤ÎÄ®ÅÄ¹°¹Ô·¸Ä¹¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥É¥¢¤Ï¡¢ºî¶È¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿ÀìÌç¤Î¶È¼Ô¤µ¤ó¤·¤«³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤é°Â¿´¤À¡£
º£²ó¥Û¡¼¥ë¤Î¡Ö¥É¥¢¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òX¾å¤ÇÃÎ¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä®ÅÄ·¸Ä¹¡£
¡ÖºòÇ¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Û¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¼º£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÄº¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥É¥¢¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¾¤Ë¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤äÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Û¥¯¥ÈÊ¸²½¥Û¡¼¥ë´ë²è¹Êó²Ý¡¦Ä®ÅÄ·¸Ä¹¡Ë
Æ±¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï8·î10Æü¤Ë¤½¤ó¤Ê¥Û¡¼¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤òÃµ¸¡¤Ç¤¤ë¡Ö¥Û¡¼¥ë¤È¤¢¤½¤Ü¡ª2024 ¤Ö¤¿¤¤¤¦¤éÃµ¸¡Ââ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤«¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¥ó¥É¥é¤Î¼ýÇ¼¸Ë¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤Î¢Â¦¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£